تكفى ارحمنا .. عضو شرف الهلال يصف محمد نور بالكاذب مع الدليل

تفاعل عضو شرف نادي الهلال بسخرية مع تصريحات محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، التي تحدث فيها عن مستوى وأسلوب لعب بعض اللاعبين المحليين السعوديين.

أثار نور الجدل بتصريحاته التي انتقد فيها اللاعبين السعوديين، مشددًا على أهمية محاولتهم التسديد من مسافات بعيدة، وذلك خلال مشاركتهم مع أنديتهم أو المنتخب الوطني السعودي.

وأضاف نور في تصريحاته عبر حسابه على منصة سناب شات: “أتمنى أن يركز لاعبو المنتخب السعودي وجميع اللاعبين المحليين على التسديد من بعيد؛ فقط ركز وحاول أن تسدد”.

وتابع قائلًا: “لا بأس إن أخطأت في المحاولة الأولى أو الثانية، ولكن تأكد أنك، بإذن الله، ستنجح في المحاولات اللاحقة”.

من ناحية أخرى، فقد رد حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، على نور بمقطع فيديو، حيث دمج فيه تصريحات قديمة لمحمد نور حول الموضوع نفسه مع لقطة لتسديدة ضائعة من نور، وعلق عليها قائلًا: “تكفى يا روبرتو كارلوس، ارحمنا من كذبك، التاريخ لا يرحم”.

يُذكر أن محمد نور قد سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية، حيث تُوِج ثماني مرات بلقب الدوري السعودي، سبع مرات مع الاتحاد ومرة مع النصر، وحصل على لقب هداف القارة الآسيوية برصيد 18 هدفًا.