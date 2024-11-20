سقطت الأقنعة .. فلاته يتحدى الهلاليين ويفضح التحيز في الدوري السعودي

تحدى الناقد الرياضي عبدالله فلاته الجماهير الهلالية بصفة خاصة بعد الغضب الذي أبداه النصر والاتحاد من الغياب الملحوظ للنزاهة في المنافسة على الألقاب المحلية.

خلال الموسمين الماضيين، عبر عدد كبير من إعلاميي نادي النصر والاتحاد والأهلي عن استيائهم من الوضع الذي تشهده الكرة السعودية، كما شكك بعضهم في نزاهة الهلال وبعض المسؤولين في القطاع.

في هذا السياق، كتب فلاته في تعليق على حساب على منشور لرابطة جماهير الهلال: “لنكن واقعيين، الاتهامات والانتقادات الموجهة للهلال ليست من نادٍ واحد، بل من ثلاثة أندية كبرى”.

وأضاف في تحديه للهلال: “إذا كانت أندية مثل الاتحاد تدعي المظلومية، لماذا لا تُلبى طلبات الاتحاد كما يتم للهلال؟ لماذا لا يُدعم مثل الهلال؟ لماذا لا تُؤجل مبارياته مثل الهلال؟ لماذا لا يُتعامل مع شكاواه لدى لجنة المسابقات ولجنة الانضباط مثلما يُتعامل مع الهلال؟ أليس هذا دليلاً على وجود تفضيل؟”.

وتابع: “سقطت الأقنعة… الاتحاد أكثر من تعرض للظلم في المملكة، خاصة الموسم الماضي”.

يُذكر أن الهلال قد نجح في تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.