نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الناس تطلق رحلات جديدة بين المدينة المنورة والقاهرة في المقال التالي

كتب محمد سعد – وسعت شركة طيران الناس، الرائدة في مجال الطيران الاقتصادي، شبكتها بإضافة ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة تربط بين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة ومطار سفنكس الدولي بالقاهرة، اعتباراً من 11 ديسمبر 2024.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز الاتصال بين السعودية ومصر، وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.

استراتيجية طيران الناس الجديدة

تأتي هذه الرحلات الجديدة كجزء من استراتيجية طيران الناس التي ترمز إلى “نربط العالم بالمملكة”، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع شبكتها في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

تعد مصر واحدة من الوجهات الرئيسية للشركة، حيث يتم تسيير أكثر من 120 رحلة أسبوعياً بين البلدين، تشمل العديد من المدن السعودية مثل الرياض، جدة، والدمام.

تستمر طيران الناس في تعزيز خدماتها من خلال إضافة رحلات جديدة تربط العديد من المدن السعودية بمطارات مصرية مثل القاهرة، سوهاج، شرم الشيخ، الغردقة، والآن مطار سفنكس الدولي.

تعديل الحجوزات في طيران الناس

يمكن للمسافرين تعديل حجوزاتهم بسهولة عبر الموقع الرسمي لطيران الناس.

يجب على المسافرين الدخول إلى قسم “إدارة حجزي”، حيث يمكنهم تغيير موعد الرحلة، تعديل المقاعد، أو إضافة خدمات إضافية مثل الأمتعة والوجبات.

بالنسبة لحجوزات المجموعات، تسمح طيران الناس بإلغاء الحجز بنسبة 15% حتى 30 يوماً قبل الرحلة مع رسوم 25%.

الإلغاء قبل 15 يوماً يترتب عليه رسوم 75%، بينما يتم فرض رسوم 100% للإلغاء قبل أقل من 15 يوماً.

هذه التغييرات والخدمات الجديدة من طيران الناس تهدف إلى تقديم تجربة سفر أفضل وأكثر مرونة للمسافرين، مما يعزز من مكانة الشركة كرائد في الطيران الاقتصادي وتحسين الربط بين المملكة العربية السعودية ومصر.