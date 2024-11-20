سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي ومختلف البنوك .. وتحديث لأسعار العملات المختلفة أمام الجنية المصري

عدن – كتب محمد سعد – شهدت أسعار اليورو اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك المصرية مقارنة بأسعار الأمس، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.397 جنيه للشراء و52.245 جنيه للبيع، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وفيما يلي، نرصد أعلى سعر لليورو في البنوك المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية

جاء سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق العشرون من شهر نوفمبر 2024 ليكون كما يلي:

البنك المركزي المصري وصل السعر 52.397 جنيه للشراء، 52.245 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري فبلغ 52.534 جنيه للشراء، 52.057 جنيه للبيع.

السعر في بنك مصر هو 52.534 جنيه للشراء، 52.057 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو في بنك القاهرة52.589 جنيه للشراء، 52.379 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ السعر 52.565 جنيه للشراء، 52.099 جنيه للبيع.

كما وصل السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) قيمة 52.58 جنيه للشراء، 52.088 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية بلغ السعر 52.565 جنيه للشراء، 52.068 جنيه للبيع.

أما في بنك QNB الأهلي وصل السعر 52.565 جنيه للشراء، 52.088 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول بلغ السعر 52.555 جنيه للشراء، 52.078 جنيه للبيع.

أما البنك المصري الخليجي بلغ السعر 52.559 جنيه للشراء، 52.057 جنيه للبيع.

المصرف المتحد52.534 جنيه للشراء، 51.796 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK) 52.565 جنيه للشراء، 52.088 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي 52.534 جنيه للشراء، 52.057 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس بلغ السعر 52.565 جنيه للشراء، 52.088 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 52.565 جنيه للشراء، 52.088 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

إلى جانب استقرار سعر اليورو، سجلت العملات الأجنبية والعربية الأخرى الأسعار التالية في البنك الأهلي المصري: