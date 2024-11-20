نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الكتكوت اليوم في مصر … الأبيض بكام في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد الدجاج من اهم المصادر البديلة للحوم البلدي، حيث تعمل على سد احتياجات العجز في اللحوم، فهي بديل بروتيني قوي يعتمد عليه الكثير من الأشخاص، فهي ذات مذاق مختلف ومميز، وتتعدد طرق طهيها وتدخل في تحضير العديد من الوصفات، ولذلك فإن أسعار الدجاج والكتاكيت محط بحث العديد من الأشخاص وقد يهتم العديد بسعر الكتكوت لما فيه من مكسب وفير، ويختلف سعر الكتكوت باختلاف نوعه فهناك الكتكوت الأبيض والبلدي والساسو والهجين وغيرها، وفيما يلي نوضح لكم سعر مجموعة من الكتاكيت المختلفة بالإضافة إلى سعر البيض والفراخ.

سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن

تعد أسعار الكتاكيت ليست بثابتة فهي ما تلبس قليلًا حتي يحدث لها تحديثات وتغيرات تبعًا الأسواق التجارية العالمية، ولقد تم التصريح عن الأسعار من قبل بورصة الدواجن حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 30 و 36 جنيهًا، أما عن الكتكوت من الجيل الثاني فقد تراوح سعره من 14و 15 جنيهًا، والكتكوت من النوع الهجين فتراوح سعره بين 12 و13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وإلى جانب الكتكوت الأبيض هناك أنواع أخرى من الكتاكيت التي سنوضح سعرها أيضًا فيما يلي:

ولقد وصل سعر الكتكوت من نوع البلدي يتراوح بين 6 و 6.5 جنيه، بعدما سجل مؤخرًا ارتفاعًا طفيفًا بعض الشيء

أما عن سعر الكتكوت الروزي بيور وهو نوع لا بأس به و يتراوح سعره بين 17و 18 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت الساسو في السوق 19و20 جنيهًا، أما عن سعر الساسو بيور فيتراوح بين 20 و 21 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

أما عن سعر البيض فقد انخفض اليوم حيث تراوحت أسعاره باختلاف نوع البيض:

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن إلى 147 جنيهًا لتباع للمستهلك 157 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأحمر فقد سجلت 156 في البورصة وتصل إلى المستهلك 166 جنيهًا.

بينما كرتونة البيض البلدي فوصل سعرها إلى 155 جنيه لتباع للمستهلك 165 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم