شكرا لاهتمامكم بخبر عن صدمة للعرسان .. ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 وهذا سعر الذهب اليوم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهدت تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م، ارتفاع جديد وملحوظ في أسعار الذهب في السوق المحلية ومحلات الصاغة العاملة في مصر، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل مفاجئ اليوم، ما أثار الجدل بين المواطنين وخاصةً بين الشباب المقبلين على الزواج، حيث يعتبر عيار 21 هو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المحلية ومحلات الصاغة العاملة في مصر، وخاصةً في الوجه البحري والوجه القبلي.

وحسب آخر تحديثات كشفتها شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، فقد تراوح متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ما بين مستويات 3705 جنيه للبيع إلى 3685 جنيه للشراء بدون احتساب قيمة المصنعية والتي تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وأضافت شعبة الذهب أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب في السوق المحلية ومحلات الصاغة العاملة في مصر، وأن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، لذلك ينصح الخبراء والشباب المقبلين على الزواج بشراء الذهب الآن، وينصح الراغبين في بيع الذهب من المستثمرين والمواطنين بالتريث وعدم البيع، على أن يأتي متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل اليوم، مستوى 4234 جنيه للبيع، إلى مستوى 4211 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل اليوم، مستوى 3881 جنيه للبيع، إلى مستوى 3860 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم، مستوى 3705 جنيه للبيع، إلى مستوى 3685 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم، مستوى 3176 جنيه للبيع، إلى مستوى 3159 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل اليوم، مستوى 2470 جنيه للبيع، إلى مستوى 2457 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل اليوم، مستوى 2117 جنيه للبيع، إلى مستوى 2106 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار أعيرة الذهب وزيادة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ارتفعت أسعار الجنيه الذهب بشكل ملحوظ في محلات الصاغة العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر الجنية الذهب بدون احتساب قيمة المصنعية، ما بين مستويات 29640 جنيه للبيع إلى 29480 جنيه للشراء، ويمثل سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في الجنيه.