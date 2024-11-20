سعر الفراخ البيضاء والبيض البلدي والكتاكيت اليوم الاربعاء الموافق 20 نوفمبر.. ياترى بكام

عدن – كتب محمد سعد – يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت بشكل يومي، نظرا لأهميتها كجزء أساسي من احتياجات أي منزل، تعد الدواجن البيضاء مكون رئيسيا على موائد المصريين، ورغم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعارها خلال الأشهر الماضية، إلا أن الإقبال عليها لم ينخفض بسبب اعتماد الأسر عليها كمصدر رئيسي للبروتين وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الدواجن تذبذب ملحوظ، ما زاد من اهتمام الكثيرين بمعرفة التحديثات اليومية بشأنها.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم

لا تزال أسعار الدواجن البيضاء في المزارع المصرية تشهد انخفاضا طفيف بمقدار 4 جنيهات. وفي إطار حرصنا على مواكبة كل جديد يهم المواطن، نقدم لكم تفاصيل أسعار الدواجن لهذا اليوم الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، كما وصلت في المزارع وأسواق التجزئة. إليكم الأسعار في مختلف الفئات:

في بورصة الدواجن، ثبت سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 67 جنيه، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق المحلية للمستهلكين بين 78 و83 جنيه للكيلو.

أما الفراخ الحمراء (الساسو)، فقد بلغ سعر الكيلو في المزرعة 87 جنيه، ويبدأ سعرها في المحلات من 92 جنيه وقد يصل إلى 95 جنيه.

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد بلغ سعر الكيلو في البورصة 117 جنيه، وتراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 123 و127 جنيه للكيلو.

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم

بالنسبة لأسعار البيض بأنواعه المختلفة، نقدم لكم الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية لهذا اليوم، حيث جاءت كما يلي:

البيض الأحمر: تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر في الأسواق بين 168 و178 جنيه. البيض الأبيض سجلت كرتونة البيض الأبيض أسعار تتراوح من 162 إلى 174 جنيه. البيض البلدي كان البيض البلدي الأعلى سعر حيث تراوحت كرتوناته بين 170 و180 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم

يعد سعر الكتكوت أحد العوامل المؤثرة في تحديد سعر الدواجن لاحقا، حيث يرتبط بشكل مباشر بتكلفة تغذية الدواجن بعد إضافة تكلفة الكتكوت نفسه وفيما يخص أسعار الكتاكيت اليوم، فقد جاءت كما يلي: