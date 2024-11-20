شكرا لاهتمامكم بخبر عن اون لاين .. موعد امتحانات الشهادة السودانية وخطوات التسجيل عبر mohe.gov.sd على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يهتم الكثير من الطلاب و الطالبات و اولياء الامور بمعرفة موعد امتحانات الشهادة السودانية، لانها تعد من الموضوعات المهمة لجميع الطلاب، خاصة في ظل الظروف الصعبة الغير مستقرة التي تمر بها البلاد، حيث تعتبر هذه الامتحانات في غاية الاهمية لانها تحدد مسيرة التعليم لجميع الطلاب، و سوف نقدم لكم في هذا المقال التفاصيل كاملة عن موعد الامتحانات و كيفية التسجيل.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

أطلقت وزارة التربية و التعليم في السودان أنه سوف يتم عرض موعد الامتحانات، و سوف يتم بدأ الاختبارات في 28 من شهر ديسمبر عام 2025، وذلك لكافة المراحل الدراسية حيث تعمل الوزارة لضمان سهولة جميع الأمور للطلاب، سوف نقدم لكم جميع الخطوات للتسجيل في الامتحان، تابع معنا هذه الخطوات:

يجب علي جميع الطلاب الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية و التعليم .

ثم يجب علي الطلاب إدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم بالكامل و كلمة السر.

يجب علي الطلاب و الطالبات اختيار المحافظة التي ينتمي إليها.

ثم يجب التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

يجب عليك الضغظ على كلمة حفظ لتأكيد من جميع المعلومات.

ثم قم بالضغط على زر إرسال الطلب بعد حفظ المعلومات.

يجب علي جميع الطلاب متابعة حالة التسجيل الخاصة بهم.

جدول امتحانات الشهاده السودانيه 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقديم جدول امتحانات للشهاده السودانيه، و التي سوف تبدأ من يوم 28 ديسمبر 2024، يجب اتباع الجدول لمعرفة موعد الامتحانات: