متاح من هنا رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 والأوراق المطلوبة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين لمعرفة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، حيث يتعلق هذا بقطاع كبير من العديد من الطلاب وذلك لتسجيل كافة المعلومات والتعرف عليه قبل بدء الاختبارات، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم بان هذه العملية سوف تبدأ من الشهر القادم، حيث تعد هذه المرحلة من أبرز مراحل التعليم لجميع الطلاب والتي قد تساعدهم في مستوي التعليم الثانوى، و سوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن كيفية التسجيل.

أطلقت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد التسجيل في الاستمارة، حيث يتم فتح باب التسجيل يوم 5 ديسمبر 2024 وسوف يستمر حتي اخر الشهر، اعلنت الوزارة رابط الالكتروني لدخول جميع الطلاب للتسجيل في الاستمارة، و يجب دفع جميع الرسوم المطلوبة والتي قيمتها 158 جنيه، تابع معنا خطوات التسجيل:

يجب علي الطالب الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

ثم يجب علي جميع الطلاب باختيار ايقونة الخدمات من القائمة المتاحة.

يجب علي الطلاب تحديد خانة امتحانات الشهادة الاعدادية.

ثم قم بالضغط علي ايقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

يجب علي الطالب كتابة البريد الالكتروني الخاص به.

يجب عليك ادخال الرقم السري بالبريد الالكتروني الخاص بك.

ثم يجب علي جميع الطلاب ادخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

ثم بعد ذلك يجب الضغط علي ايقونة طباعة الاستمارة.

الاوراق و المستندات المطلوبة لاستخراج استمارة الشهادة الاعدادية 2025

يوجد عدد من الاوراق والمستندات التي يجب ان تتوافر في جميع الطلاب لاستخراج الاستمارة حيث جاءت علي النحو التالي: