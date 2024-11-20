نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرعب بدأ من دلوقتي | موعد امتحانات الثانوية العامة واجازة منتصف العام للجامعات والمدارس في المقال التالي

كتب محمد سعد – تظل امتحانات مرحلة الثانوية العامة هي الامتحانات الأصعب على الإطلاق في المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وذلك وهي الاختبارات التي يتحدد مستقبل الشخص بناءً عليها في الدخول إلى الجامعة التي يود الالتحاق بها، وقدد حددت وزارة التعليم المصرية موعد امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أعلن وزير التعليم العالي إن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ستكون يوم الرابع عشر من شهر يونيو من العام القادم على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يونيو.

امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الثانوية

وقد أرسلت الوزارة الخطابات الرسمية للمديريات التعليمية المختلفة، وهي الخطابات التي وضحت ضوابط الامتحانات الرسمية، حيث من المتوقع ان يتم امتحان الطلاب وفقًا لبعض المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، كما سيتطلب من الموجه الأول لكل مادة إعداد ثلاثة نماذج لكل ورقة تستلمها المدارس.

موعد امتحانات نصف العام

وحول امتحانات نصف العام أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الاختبارات ستكون في الرابع من شهر يناير المقبل، كما سيتم الاتفاق على تلك الجداول من قبل الجهات المختصة، على أن تكون نهاية تلك الامتحانات في الثالث والعشرين من شهر يناير القادم.

إجازة منتصف العام 2025

مما قد يمنح الطلاب إجازة منتصف العام ما بين الخامس والعشرين من شهر يناير، مع انتهاء العطلة في السادس من شهر فبراير، ليعاود الفصل الدراسي الثاني في الثامن من شهر فبراير المقبل، على أن يستمر إلى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر مايو المقبل.

بعد الإعلان الرسمي من وزارة التعليم المصرية تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري وامتحانات شهر نوفمبر ونصف العام، مع توضيح موعد إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.