شكرا لاهتمامكم بخبر عن من خلال منصة مدرستي | تعرف على خطوات التسجيل وحضور الفصول الافتراضية للدروس على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تأجيل الدراسة في بعض الأيام وذلك بسبب حالة الطقس السيئة والشتوية التي بدأت في ضرب المملكة العربية السعودية في المناطق المختلفة، وذلك مع اقتراب دخول فصل الشتاء في بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك وبدأت منصة مدرستي بطرح طرق للتسجيل وحضور الفصول الافتراضية للدروس.

التسجيل في الفصول الافتراضية عبر مدرستي

يمكن لأي شخص التسجيل في الفصول الافتراضية عبر الخطوات الإلكترونية التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي

ينقر على خانة جدولي من أجل عرض كافة الحصص.

يختار الشخص الدرس الذي يرغب به وينقر على خيار الحضور.

وينتظر دقائق لحين نقل الطالب لحضور الحصة الدراسية.

خطوات تنظیم الدروس الافتراضية

وتتيح المنصة للمعلمين إمكانية تنظيم الدروس الافتراضية من خلال منصة مدرستي، وهي الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة مدرستي الإلكتروني الرسمي “من هنا“.

يختار قائمة الخدمات التعليمية الرئيسية.

ينقر على خانة الجدول الدراسي.

يختار الحصة المرغوب الشخص في تحضيرها مع تحديد مدتها وتاريخها.

ينقر الشخص على رابط إعداد الدرس المراد تحضيره وشرحه.

يحدد المعلم الطريقة المناسبة وأسلوب تقديم الحصة.

في النهاية ينقر على خيار حفظ الحصة ضمن إدارة الحصص الدراسية.

بعد قرار تأجيل الدراسة في بعض المدن السعودية في الأيام الأخيرة، منصة مدرستي تكشف طريقة التسجيل وحضور الفصول الافتراضية للدروس في المنصة التعليمية المميزة وفقًا للخطوات الرسمية من الوزارة.