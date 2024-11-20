رابط التسجيل للكليات التقنية العالمية 1446 لحملة الثانوية العامة “ic.coe.com.sa”

عدن – كتب محمد سعد – قريباً فتح باب التسجيل للكليات التقنية العالمية، للفصل التدريبي الثاني 2024- 2025، وذلك حسب الإعلان الرسمي عبر حساب X للكليات، ونوهت الكلية لوجود العديد من التخصصات، وكل ما عليك هو الاختيار بين المسارات المتاحة سواء المسار العسكري أو المسار المدني، ويتاح التسجيل للجنسيين حسب التخصصات المتاحة للرجال وكذا للنساء، ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل التخصصات لكل مسار، ورابط وخطوات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة لشروط الالتحاق بالكليات التقنية العالمية.

للالتحاق بأحد مسارات الكليات التقنية العالمية، يجب الدخول على الرابط الإلكتروني بالخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني “ic.coe.com.sa“.

النقر على تسجيل الدخول.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التأشير على مربع أنا لست روبوت.

النقر على تسجيل دخول.

الاطلاع على التخصصات المتاحة.

مطالعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ملء البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في الكليات التقنية العالمية

حددت الكلية عدة شروط للالتحاق والتسجيل فيها وهي كالتالي.

أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية. يكون المتقدم من خريجي المرحلة الثانوية. اجتياز اختبار تحديد مستوي اللغة الإنجليزية. إكمال اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي. اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم

لم يتم تحديد موعد التقديم للفصل التدريبي الثاني 2024- 2025، حيث أعلنت الكليات التقنية العالمية عن اقتراب موعد التقديم خلال الفترة القادمة، ويجب مطالعة التخصصات المتاحة للاختيار بين ما هو مناسب للمتقدم.

مسارات الكليات التقنية العالمية

تنقسم مسارات الكليات التقنية العالمي، إلى مسار مدني ومسار عسكري، ولكل من المسارين عدد من التخصصات وهي كالتالي.

المسار العسكري :- “صيانة إلكترونيات الطائرات، صيانة ميكانيكا الطائرات، نظم الطائرات بدون طيار سواء إلكترونيات أو اتصالات أو ميكانيكا.

المسار المدني :- صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

مدة التدريب على برامج الكلية

تنقسم مدة التدريب على أي من البرامج المتاحة بالكليات التقنية العالمية، إلى 3 سنوات تتمثل في السنة التحضيرية، يليها سنة الدبلوم المشارك، ثم تنتهي بالسنة الثالثة وهي سنة الدبلوم، وخلال فترة التدريب يتضمن ذلك الالتحاق بأنشطة تلمذة مهنية تدريب على رأس العمل، لمدة 200 ساعة مع أحد الشركاء في صناعة الطيران داخل الكلية.