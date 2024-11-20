اضبطها الآن ..... تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024.. للإستمتاع بأفضل البرامج الوثائقية حول العالم

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عدن – محمد سعد – يبحث الكثير من عشاق الأفلام الوثائقية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، والتي تعد من أبرز القنوات التي تقدم محتوى وثائقي مميز عن الطبيعة والحضارات، حيث تعرض القناة برامج متنوعة ومثيرة تتيح للمشاهدين استكشاف مختلف جوانب الحياة، ومن الحياة البرية والبحرية إلى الدراسات العلمية والتكنولوجية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمهتمين بالمعرفة والمغامرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية

تقوم القناة بشكل دوري بتعديل تردداتها لتحسين جودة العرض، وهنا نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل برامجها المميزة والمتنوعة، سوق تتيح القناة للمشاهدين فرصة التعمق في موضوعات تتعلق بالحياة البرية، المحيطات، وتكنولوجيا العصر الحديث، ومن أبرز البرامج التي تعرضها القناة:

برنامج المحققون: يستعرض القضايا الجنائية بطريقة تحليلية، ويعرض تفاصيل القضايا الغامضة والحلول التي توصل إليها المحققون.

برنامج عالم البحار: يقدم استكشافات مفصلة للمحيطات والبحار، ويعرض التنوع البيئي للكائنات البحرية، من الشعاب المرجانية إلى أعماق المحيطات.

برنامج حيوانات قاتلة: يتناول سلوكيات الحيوانات المفترسة، موضحاً كيفية صيدها وطرق تفاعلها مع البيئة المحيطة بها.

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات المتخصصة التي تقدم محتوى علمي وتعليمي موثوق بجودة عالية، وذلك لأنها تعتبر وجهة مثالية لكل من يرغب في اكتساب المعرفة واستكشاف عجائب العالم الطبيعي، ومن خلال برامجها المتنوعة التي تغطي مواضيع مثل البيئة، الحياة البرية، والحضارات القديمة، سوف تمنح القناة مشاهدها فرصة للغوص في أعماق الطبيعة والتعرف على تفاصيلها الدقيقة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لعشاق الاستكشاف والتعلم.