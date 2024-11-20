هتستقبلها بكل سهولة … تردد قناة MBC العراق علي النايل سات والعرب سات

عدن – كتب محمد سعد – يعد تردد قناة MBC العراق من أكثر الأمور التي يبحث عنها عشاق المسلسلات والأفلام العراقية، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى مميز يشمل المسلسلات والأفلام العربية، وخاصة تلك التي تركز على الثقافة العراقية، وإلى جانب ذلك تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج الهامة التي تلبي اهتمامات جمهورها، حيث تتميز القناة بتوفرها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يجعلها متاحة في العديد من المناطق، ويمكنك استقبالها بسهولة على القمر الصناعي الذي يناسبك دون الحاجة إلى الاستعانة بفني، وبأقل جهد ووقت ممكن، وفي هذا المقال سوف نوفر لك كافة المعلومات المتعلقة بالتردد وخطوات استقبال القناة بطريقة مبسطة وسهلة.

استقبال قناة MBC العراق على التلفاز في المنزل يعتبر من أسهل الأمور التي يمكن تنفيذها، حيث يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق استخدام أي من الترددات التالية، وهذه العملية لا تتطلب أي خبرة تقنية حيث يمكنك ضبط التردد على جهاز الرسيفر بسهولة وسرعة، بمجرد إدخال التردد المناسب، سوف تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة القناة بكل يسر وسلاسة:

تردد القناة على النايل سات هو 11315.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب يكون عمودي.

نبذه عن قناة MBC العراق

المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها لاستقبال هذه القناة هي كما يلي

لا تهتم بالدعايات التجارية بل تهتم بالمحتوى اولا.

مناسبة لصغار السن لأنها تحذف اي ألفاظ.

مناسبة لمن يحتاج قناة واحدة تمتلك العديد من المحتويات.

تعرض افلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها الكثير.

تعرض برامج أحيانا تناقش شيء هام في الدولة.

تأتي بجودة عالية من حيث الصوت والصورة.

لها العديد من المتابعين من حول العالم وليس العراق فقط.

استقبال قناة MBC العراق

يمكنك استقبال قناة MBC العراق من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتطلب فقط استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال، الخطوات هي كالتالي: