نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبطها الآن ….. تردد قناة نور النهار الجديد نايل سات للاستماع إلى القرآن مع الشيخ محمود خليل الحصري في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد قناة نور النهار من أبرز القنوات التي يحرص المسلمون في مصر والعالم العربي على تنزيلها، حيث تقدم بثًا مستمرًا للقرآن الكريم على مدار الساعة دون انقطاع، وأيضا بشكل مجاني تماماً عبر النايل سات بدون تشفير، حيث تتميز القناة بتلاوات عذبة من كبار القراء، مثل الشيخ محمود خليل الحصري بصوته الهادئ الذي يبعث على الطمأنينة والسكينة، وكذلك الشيخ محمود علي البنا وعدد من القراء الآخرين، كذلك بفضل هذه التلاوات، اكتسبت القناة قاعدة جماهيرية واسعة، وللحصول على معلومات حول تردد القناة، لذلك تابعوا السطور التالية.

تردد قناة نور النهار الجديد

نقدم لكم اليوم عبر موقع الكويت الإخباري تردد قناة نور النهار الجديد، لتتمكنوا من متابعة بث القرآن الكريم في منازلكم والاستمتاع بالتلاوات العطرة التي تنقي القلب وتصفي الذهن، ولكن كل ما عليكم فعله هو أن تقوم بإدخال معلومات التردد التالية على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: SD.

خطوات تثبيت قناة نور النهار

قمنا بتوفير مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكنكم من خلالها تثبيت قناة نور النهار على جهاز الاستقبال الخاص بكم بكل يسر وسهولة، وهذه الخطوات سوف تتيح لكم إمكانية استقبال القناة بشكل مجاني تمامًا، مع الاستمتاع بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يضمن لكم متابعة بث القرآن الكريم دون أي تشويش أو انقطاع، باتباعكم للنقاط الموضحة أدناه، سوف تتمكنون من إعداد القناة وتشغيلها في منزلكم للاستماع إلى التلاوات العذبة بكل وضوح وراحة، كل ما هو عليكم اتباع النقاط التالية: