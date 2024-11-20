نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتريه مستني إيه؟.. مواصفات العملاق Realme GT 6 أكثر من مجرد هاتف شاحن طلقة وبطارية عملاقة كاميرا احترافية AI في المقال التالي

كتب محمد سعد – يأتي هاتف Realme GT 6 ليثبت أن شركة الموبايلات ريلمي لا تزال لاعباً قوياً في سوق الهواتف الذكية، بمواصفات تقارب الهواتف الرائدة بسعر أكثر تنافسية، فإن GT 6 يشكل تهديداً حقيقياً للهواتف الأخرى في فئته، ومع شاشة OLED مذهلة ومعالج Snapdragon 8s Gen 3، فإن هذا الهاتف يقدم تجربة مستخدم سلسة وسريعة، مما يجعله خياراً مثالياً للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف قوي دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال، لذلك سنوضح إليكم مواصفات وسعر ريلمي جي تي 6 وهل يستحق الشراء ام هناك الافضل منه.

يقدم Realme GT 6 أداءً استثنائياً بفضل معالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (رام) سعتها 16 جيجابايت قابلة للزيادة ليضمن تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة بكل سرعة بدون أي تهنيج، ولتلبية احتياجاتك اليومية يوفر الهاتف بطارية ضخمة سعتها 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، مما يتيح لك شحن هاتفك بالكامل في وقت قياسي.

مواصفات موبايل Realme GT 6 الإضافية

استمتع بتجربة بصرية مذهلة مع شاشة AMOLED الرائعة في Realme GT 6.

التي تتميز بدقة عالية وسطوع استثنائي يجعلها مثالية للاستخدام في الأماكن الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

والتي تستخدم مستشعر Sony IMX808 المتطور، صورًا عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وبفضل ميزة AI Eraser، يمكنك بسهولة إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك.

ما هى مواصفات موبايل Realme GT 6

الميزة الوصف الاتصال يدعم خاصية الاتصال اللاتلامسي NFC والـ IR Blaster الشريحة يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G الخامات الظهر والإطار من البلاستيك المخلوط ليعطي مظهر الزجاج مع قابلية كسر أقل الأبعاد والوزن 162×75.1×8.6 ملم مع وزن 199 جرام مقاومة الماء والغبار شهادة IP65 الشاشة LTPO AMOLED، مساحة 6.78 إنش، دقة 1264×2780 بكسل، كثافة 450 بكسل/إنش، معدل تحديث 120Hz، HDR10+، دولبي فيجن، حماية جوريلا فيكتس 2 الذاكرة ذاكرة صلبة 256/512 جيجابايت UFS 4.0، ذاكرة عشوائية 12/16 جيجابايت المساحة التخزينية لا يدعم تركيب كارت ميموري المعالج Snapdragon 8s Gen 3، تكنولوجيا 4 نانومتر، معالج رسومي Adreno 735 الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.5، تصوير فيديو 4K@30fps الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل، فتحة F/1.7، OIS، مستشعر Sony LYT-808

50 ميجابكسل، فتحة F/2.0، Telephoto، 2X

8 ميجابكسل، فتحة F/2.2، تصوير واسع تصوير الفيديو 4K@30/60fps (دولبي فيجن)، FHD@30/60/120fps، HD@30/60/240fps الميكروفون ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء الواي فاي a/b/g/n/ac/6، يدعم Dual-band البلوتوث إصدار 5.4، يدعم A2DP, LE الصوت سماعات ستيريو GPS وأنظمة الملاحة GPS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، GLONASS وسائل الأمان مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، Face Unlock المستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، حساسية الألوان المنفذ Type C البطارية 5500 مللي أمبير، شحن سريع 120 واط النظام أندرويد 14، واجهة Realme UI 5.0 الألوان الفضي، الأخضر

سعر هاتف ريلمي جي تي Realme GT 6

نسخة 256 جيجا، 12 جيجا رام:

مصر: 23,500 جنيه مصري

السعودية: 1,950 ريال سعودي

الإمارات: 1,650 درهم إماراتي

نسخة 512 جيجا، 16 جيجا رام: