شكرا لاهتمامكم بخبر عن أوبو تنافس بأحدث هواتفها | تعرف على مواصفات وسعر أحدث أجهزة أوبو جهاز Oppo A80 5G على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت شركة أوبو عن طرح أحدث هواتفها وهو هاتف Oppo A80 5G وذلك لمنافسة العديد من الهواتف المميزة في الفئات السعرية المتوسطة والذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ولذا في هذا المقال سنوفر لكم فرصة للتعرف على مواصفات ومميزات هاتف Oppo A80 5G.

أعلنت شركة أوبو عن طرح هاتف Oppo A80 5G في الأسواق وهو الهاتف الذي يأتي بالمواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل المعالج Dimensity 6300 ثماني النواة التكنولوجيا دقة تصنيع الـ 6 نانو ميتر مثل وحش الذكاء الاصطناعي Oppo Reno 12 F 5G المعالج الرسومي بنوع Mali G57 الشاشة نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة، مع جودة اتش دي وبدقة 720×1604 بكسل، وكثافة بكسلات 264 بكسل مع معدل تحديث بتردد 120 هرتز ودرجة سطوع تصل إلى ألف شمعة لكل متر شبكات الاتصال والشرائح الـ 2G والـ 3G والـ 4G والجيل الخامس الـ 5G الكاميرا الخلفية كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 3 كاميرات خلفية تصل دقة الأولى إلى 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل بخاصية العزل، مع فلاش البطارية 5100 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 45 واط الألوان وخامات التصنيع اللون البنفسجي واللون الأسود

مميزات هاتف Oppo A80 5G

وذلك وطرحت شركة أوبو العالمية هاتف Oppo A80 5G وهو الهاتف الذي سيأتي بمزايا رائعة في هذه الفئة الاقتصادية، وهي المميزات التالية:

خاصية الـ NFC.

كاميرا تصوير بدقة 50 ميجا بكسل.

تقنية تصوير الفيديو بجودة 1080p@60fps.

إمكانية زيادة المساحة الداخلية إلى 2 تيرا من خلال كارت خارجي.

شاشة ممتازة بتحديث يصل إلى 120 هرتز.

بطارية ضخمة وشحن سريع تعمل لأيام وليس ساعات.

سعر هاتف Oppo A80 5G

سعر الهاتف بالجنيه المصري يصل إلى 10.839 جنيه مصري.

سعر الهاتف بالريال السعودي بلغ 825 ريال سعودي.

وصل السعر بالدرهم الإماراتي إلى 807 درهم إماراتي.

فرصة سارة ومميزة لكل شخص راغب في شراء حأخد