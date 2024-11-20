طريقة الإفصاح عن البيانات في حساب المواطن للمستفيد والتابع

عدن – كتب محمد سعد – وجه برنامج حساب المواطن المستفيدين إلى الإفصاح عن البيانات الجديدة للاستمرار في الحصول على الدعم وذلك للعائل الرئيسي أو التابعين له، ويمكن تحديث البيانات من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، وأكد على ضرورة تطابق المعلومات التي يتم إدخالها مع المعلومات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، لافتًا أن تقديم أي معلومة غير صحيحة يؤدي إلى سقوط الأهلية عن المستفيدين.

الإفصاح عن البيانات في حساب المواطن

هناك بيانات عديدة لا بد من الاستمرار في تحديثها في حساب المواطن ومن بينها بيانات الدخل الشهري ورقم الحساب البنكي (الآيبان) بالإضافة إلى أي بيانات تتعلق بالتابعين وحالتهم الاجتماعية، وأما عن خطوات الإفصاح عن البيانات في حساب المواطن فهو من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول لتطبيق حساب المواطن.

ثم بعد ذلك يسجل الدخول عن طريق حساب النفاذ الوطني الموحد.

ويليه الدخول إلى الملف الشخصي للحصول على البيانات والبدء في إجراء تعديلات عليها وتحديثها.

ثم إدخال البيانات الجديدة بطريقة صحيحة سواء للعائل أو التابع.

انقر على حفظ وإرسال إذا انتهيت من التحديث.

الإفصاح عن السجل التجاري لحساب المواطن

أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج عن الخطوات اللازم اتباعها للإفصاح عن السجل التجاري لحساب المواطن، فعند الدخول إلى موقع حساب المواطن يتم النقر على خيار ملف المستفيد وبعدها يتم اتباع التالي:

اختيار المعلومات العامة ثم إضافة مصدر دخل جديد.

وعند الوصول إلى خانة نوع الدخل يتم النقر على تبويب عوائد مالية.

اختر بعدها عوائد من السجلات التجارية.

اختر حفظ.

مبلغ الدعم في حساب المواطن

يمكن استخدام حاسبة حساب المواطن للاستعلام عن المبلغ التقديري المستحق في البرنامج للأسرة وذلك عن طريق الآتي:

الانتقال إلى موقع حساب المواطن.

واختيار حاسبة الدعم التقديرية.

احرص على إدخال المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة مثل عمر التابعين.

وبعدها إدخال تفاصيل الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

وانقر على زر احسب.

وتتيح بعد ذلك الحاسبة التفاصيل المطلوبة عن المبلغ المستحق من البرنامج شهريًا ولكن بشكل تقديري كما أنها تطرح المعلومات التي تخص الحد المانع.