نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منصة مظلتي الرسمية بالعراق في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون في العراق في الفترة الراهنة، وذلك بسبب اقتراب الإعلان عن مستحقي الدفعة الأخيرة من مساعدات هذا البرنامج وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حاليًا على مراجعة طلبات المتقدمين لتحديد المستحقين والمحتاجين لهذه الإعانات، وفي السطور التالية نقدم لكم رابط الاستعلام وأهم شروط الاستحقاق.

تحرص وزارة العمل العراقية على توفير رابط إلكتروني يسهل على المواطنين عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024، حتى يتمكنوا من تنزيل كشوف المستحقين بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية ويمكن الاستعلام عن مستحقي الدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالنقر على رابط منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل.

حدد زر الرعاية الاجتماعية.

اختر المشمولين بالرعاية.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

سجل بيانات المتقدم ومحافظته.

في النهاية اضغط على زر البحث.

وانتظر بضع ثواني حتى تظهر كشوف المستحقين.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

يتم اختيار أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 بناءًا على توافر مجموعة من الشروط الأساسية، وقد حددت وزارة العمل هذه الشروط لضمان وصول الإعانات لمن يحتاجها وتتلخص الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات حاملاً للجنسية العراقية ومقيمًا داخل العراق.

يجب على المتقدم ألا يكون مستفيدًا من أي برامج حكومية اجتماعية أخرى تقدمها الدولة.

إذا كان المتقدم رجلاً، يجب أن يتراوح عمره بين 18 سنة و60 سنة، أما إذا كان المتقدم امرأة، فيجب أن يتراوح عمرها بين 15 سنة و55 سنة.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي ممتلكات غالية الثمن أو سجلات تجارية.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

إذا تم توفير هذه الشروط لدى الشخص المتقدم على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية يتم قبوله على الفور في الوجبة الجديدة من هذا الدعم، ولكن بعد الانتهاء مباشرة من فحص جميع طلبات المتقدمين كاملة والتي تم تسجيلها عبر منصة مظلتي الرسمية في العراق.