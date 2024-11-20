شكرا لاهتمامكم بخبر عن منصة مظلتي .. رابط الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – رابط الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من أهم الموضوعات التي تشغل المواطنين العراقيين في هذه الفترة، حيث يرغبون في التعرف على المستفيدين من المساعدات المالية والخدمات التي يقدمها هذا البرنامج تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تهتم الحكومة بتقديم الدعم للأفراد من ذوي الدخل المحدود ويتم الالتزام بمجموعة من المعايير في توزيع هذه الإعانات لضمان الشفافية والعدالة في تقديم دعم البرنامج.و في الفقرات التالية نعرض لكم الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص للاستعلام عن المستفيدين، وأهم الشروط للتسجيل في هذا البرنامج.

يمكن لكل مواطن في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 عن طريق رابط منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

حدد زر المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

سجل بيانات المتقدم بدقة.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك قوائم المستفيدين، ويمكنك تحميل القائمة بصيغة PDF للبحث بداخلها بسهولة عن الاسم.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن بعض الشروط الواجب توفرها في أسماء الوجبة الأخيرة لعام 2024، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون عمر المتقدم بين 18 سنة و60 سنة.

أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد على الأقل.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل البلاد.

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أراضي أو أصول باهظة الثمن.

أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو الأرامل أو المرضى أو المطلقات.

يلزم بشكل أساسي أن يكون المتقدم من الأفراد ذوي الدخل المحدود لكي يحصل على الدعم.

وينبغي بشكل عام أن تتوفر كل تلك الشروط في الشخص المتقدم على برنامج الرعايه الاجتماعيه كامله، وذلك لكي يتم قبوله في الوجبة الجديدة والتي يتم الإعلان عنها قريبا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.