ريال مدريد يتلقى صدمة كبرى .. تسعد ليفربول قبل قمة دوري أبطال أوروبا .. عودة الوحش الكبير

عدن – كتب محمد سعد – تتوالي المصائب على نادي ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة الفريق القادمة أمام ليفربول، في قمة مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشءن عودة لاعب ليفربول المصاب إلى التدريبات الجماعية، وجاهزيته لمواجهة الفريق القادمة أمام ريال مدريد.

ريال مدريد يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة ليفربول

وكشفت تقارير صحفية عن مفاجأة صادمة لجماهير نادي ريال مدريد، بشأن استعادة ليفربول لخدمات حارس البرازيلي ألييسون بيكر، قبل المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ليفربول لخدمات أليسون بيكر منذ ما يقرب من 6 أسابيع، بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية في الركبة خلالم واجهة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وبحسب موقع “ليفربول إيكو” الإنجليزي، فإن الحارس البرازيلي أليسون بيكر عاد للمشاركة في تدريبات الريدز الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

كما أكد الموقع السابق ذكره، أن أليسون بات جاهزًا للمشاركة في المباريات مع ليفربول بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة.

وأصبح أليسون بيكر جاهزًا لحراسة مرمى ليفربول خلال مواجهة ريال مدريد، الأمر الذي يزيد من قوة الفريق الإنجليزي ويعزز من حظوظه في تحقيق الفوز بهذا اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2024.

ويستقبل ليفربول فريق ريال مدريد مساء يوم الأربعاء، الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، في المباراة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب “آنفيلد”.

كذلك تقرر انطلاق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وليفربول، وفقًا للمواعيد التالية بتوقيت الدول العربية:

العاشرة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الحادية عشر مساءًا بتوقيت الممكلة العربية السعودية وقطر والكويت.

الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

وتحدد موعد مباراة ريال مدريد القادمة، والتي ستجمعه أمام ليجانيس، ضمن مواجهات الإسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2024.

ويلتقي ريال مدريد أمام ليجانيس مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب “بوتاركي البلدي”.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة