شكرا لاهتمامكم بخبر عن تصفيات كأس العالم أوروبا 2026 .. موعد القرعة بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تتم إقامة فعاليات قرعة تصفيات كأس العالم أوروبا 2026 للمنتخبات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بكل من أمريكا، كندا، والمكسيك، والمقرر أن تتم فعاليات التصفيات بعد أقل من شهر من الآن، والمقرر أن تقام قرعة التصفيات بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر 2024 بالساعة 12 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

قد انطلقت تصفيات بطولة كأس العالم 2026 باتحادات قارية خمسة بدلًا من ستة اتحادات قارية، إلا أن التصفيات الأوروبية لم تبدأ حتى وقتنا هذا، ومن المقرر أن يتم التعرف على مسار المنتخبات في غضون الشهر المقبل بشهر ديسمبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية قد زادت من 13 مقعد إلى 16 مقعد، ومن المقرر أن تشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 منتخبات تصل إلى 48 منتخب للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.

موعد التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم 2026

تقام التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم موسم 2026 بين كل من مارس ونوفمبر لعام 2025، إذ يتم إجراء نظام المجموعات لتتوزع المنتخبات على 12 مجموعة تشتمل كل مجموعة على ما يتراوح بين 4 و5 منتخبات، ليتأهل الفريق المتصدر لكل مجموعة للمسابقة لبطولة كأس العالم 2026.

وبالنسبة للمقاعد الأوروبية الباقية فسوف يتم تحديد مصيرها بشهر مارس 2026 في فعاليات منافسات الملحق الأوروبي، والذي يضم عدد منتخبات 16 منتخب، وهي جميعًا المنتخبات التي احتلت المركز الثاني بمرحلة المجموعات من التصفيات وعددهم 12، إلى جانب 4 منتخبات الأعلى ترتيبًا والمتصدرة لمجموعات دوري أمم أوروبا نسخة 2024/2025 الغير متأهلة بصورة مباشرة لبطولة كأس العالم وهذا عبر تصدر مجموعاتها بالتصفيات، والتي لم تصل إلى الملحق الأوروبي بالمركز الثاني بمرحلة المجموعات.

ويتم أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قرعة تصفيات كأس العالم 2026 سوف تقام في يوم 13 ديسمبر 2024 في مدينة زيوريخ السويسرية، ومن المقرر أن تقام البطولة العالمة كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو 2024 وحتى يوم 19 يوليو 2024 في 16 مقر، من بينها 11 يوم في الولايات المتحدة، و3 في المكسيك، و2 في كندا، على أن يتم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة نيويورك في أمريكا.