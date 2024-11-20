النصر السعودي يحسم أولى صفقاته الشتوية الرسمية .. جوهرة جديدة تعجل برحيل تاليسكا

عدن – كتب محمد سعد – كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، عن نجاح إدارة نادي النصر السعودي بحسم أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم خط هجوم العالمي، وتعزيز حظوظه في العودة إلى منصات التتويج من جديد، بعد خروج الفريق بموسم صفري خلال منافسات الموسم الماضي، الأمر الذي أثار غضب جماهير ملعب “الأول بارك”.

النصر السعودي يحسم أولى صفقاته الشتوية

وبحسب صحيفة “As Marca” التركية، فإن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق بخصوص التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، لاعب نادي فنربخشة التركي.

وقالت الصحيفة إن يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب، أصبح على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر.

كما أشار التقرير إلى أن النصر أصبح قريبًا من التعاقد مع يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مقابل حصول نادي فنربخشة التركي على 30 مليون يورو.

موقف النصر من رحيل تاليسكا إلى الدوري التركي

كذلك كشفت صحيفة “As Marca”، عن موقف إدارة النصر السعودي من دخول المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، ضمن صفقة المغربي يوسف النصيري.

وذكر التقرير أنه رغم رغبة نادي فنريخشة التركي الكبيرة في التعاقد مع أندرسون تاليسكا، لكن انتقال يوسف النصيري إلى صفوف النصر ليس له علاقة برحيل اللاعب البرازيلي.

أيضا أفادت الصحيفة في تقريرها، بأن النصر سيحسم التعاقد مع يوسف النصيري، وبعدها سوف يبدأ دراسة العروض المقدمة للتعاقد مع أندرسون تاليسكا، ومن ضمنها عرض فنربخشة التركي.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

وتحدد موعد مباراة النصر القادمة، والتي ستجمعه أمام القادسية في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين،.

ويلتقي النصر أمام القادسية مساء يوم الجمعة القادمة، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، في المباراة القوية والمرتقبة التي تقام على أرضية ملعب “الأول بارك”.

كما تقرر انطلاق صافرة بداية مباراة النصر والقادسية، مباشرة من خلال المواعيد الرسمية التالية:

19:00 بحسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين.

20:00 بحسب توقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

21:00 بحسب توقيت دولة الإمارات وعمان.

موعد مباراة النصر القادمة