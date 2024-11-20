سيارة هيونداي نظيفة بسعر 300 الف جنيه بالأسواق محرك قوي قطع غيار متاحة فرصة سيارات نظيفة بسوق المستعمل في مصر

شكرا لاهتمامكم بخبر عن سيارة هيونداي نظيفة بسعر 300 الف جنيه بالأسواق محرك قوي قطع غيار متاحة فرصة سيارات نظيفة بسوق المستعمل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سوق السيارات المستعملة في مصر من أهم القطاعات التي تشهد إقبالا كبيرا من جانب كل من يرغب في شراء سيارة بسعر مناسب وأداء قوي تلبي حاجته اليومية، ويرجع ذلك بسبب الظروف الاقتصادية مع تفاوت الحالة المادية للمستهلكين، حيث يضم سوق المستعمل خيارات متعددة من السيارات بمختلف الفئات والموديلات، مما يتيح للمشترين فرصة للحصول على سيارة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، ومن ضمن تلك السيارات متوفر حاليا سيارة هيونداي قوية بالسوق المصري انخفض سعرها العام الحالي إلى 300 الف جنيه مصري وعلى الرغم من انخفاض سعرها إلا أنها قوية على الطريق ومناسبة الأداء اليومي مع ميزة توفير كل قطع غيارها لكي متخصصين صيانة السيارات.

سيارة هيونداي بسعر منخفض قوية افضل سيارات المستعملة

يشهد السوق حركة كبيرة من خلال المنصات الإلكترونية والأسواق التقليدية، حيث تعرض مجموعة من السيارات بحالات متفاوتة من حيث الاستخدام والصيانة، ومن ضمن تلك السيارات سيارة هيونداي 2006 المميزة تعرفوا معنا على مزاياها.

مواصفات سيارة هيونداي النترا 2006 من داخل

سيارة هيونداي موديل 2006 تتميز بتصميمها الخارجي الكلاسيكي والعملي، حيث تأتي بمظهر انسيابي وأبعاد مناسبة كسيارة سيدان مدمجة.

حيث يبلغ طولها حوالي 4.28 متر وعرضها 1.695 متر وارتفاعها 1.47 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، ما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدن والطرق السريعة. كما تتمتع السيارة بوجود خلوص أرضي يبلغ 15.5 سم، ما يساعد السيارة بشدة على التعامل مع الطرق غير الوعرة والغير ممهدة بشكل أكبر مع المحافظة على السيارة من داخل من التلف.

اهم مواصفات سيارة هيونداي النترا 2006 المحرك

تمتاز السيارة بمحرك قوي حيث أنها مزودة بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة تصل إلى 94 حصان.

كما أن السيارة تتوفر بنوعين من ناقل الحركة الاول ناقل حركة يدوي بخمس سرعات. النوع الثاني من ناقل الحركة هو أوتوماتيكي بأربع سرعات والسيارة قوية بالاستخدام مع المحركين. كما أن معدل استهلاك الوقود يتراوح ما بين 6.2 لتر إلى 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها اقتصادية للقيادة اليومية موفرة الاستهلاك للوقود.

مواصفات هيونداي 2006 النترا من الداخل

من الداخل، توفر السيارة مقاعد مريحة ومناسبة للمسافات الطويلة، إلى جانب نظام تكييف قوي يضم جميع أرجاء السيارة.

كما تشمل مزايا بأن الصالون له تصميم مميزة من داخل مع وجود خاصية ذكية بتوفير مساحات مناسبة للتخزين.

حيث أنه يتوفر في السيارة صناديق للتخزين في الأبواب ولوحة القيادة، كما تحتوي على نظام صوتي عملي ومصابيح داخلية مريحة، ومع ذلك يعتبر الصالون ضيق بشكل نسبي للعائلات الكبيرة.

سعر سيارة هيونداي النترا بسوق المستعمل 2006

من مزايا سيارة هيونداي بأن لها قطع غيار في كل مكان ويمكنك بسهولة العثور عليه، وهي من افضل الخيارات بالسيارات المستعملة في السوق المصري، والمشكلة الوحيدة بالسيارة هي ضيق مساحة التخزين الخلفية مقارنة بحجم السيارة.

واما عن سعر سيارة هيونداي النترا 2006 في الأسواق المخصصة للسيارات المستعملة أو عبر منصات إلكترونية تبدأ من سعر 300 الف جنيه مصري.