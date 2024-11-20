نيسان باترول 2025 .. سيارة الاساطير تجمع بين القوة والأناقة اكتشف أسعارها ومواصفاتها المتطورة في السعودية

عدن – كتب محمد سعد – كشفت شركة نيسان عن سيارتها الجديدة نيسان باترول 2025 في السعودية، والتي تنتمي إلى فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وجاء الطراز الجديد بتصميم عصري وأنيق يعكس روح الابتكار والتميز وسيجذب كل محبي سيارات نيسان الفخمة الفاخرة والقوية وسيكون خيار مثالي لهم لشرائها بمجرد التعرف على مزاياها، وتهدف باترول 2025 بالسعودية إلى مواكبة احتياجات السوق بتقنيات متطورة وأداء استثنائي يليق بسمعة هذا الطراز العريق، وسنوضح في هذه المقالة سعر ومواصفات نيسان باترول 2025 السعودية وهل تستحق الشراء ام هناك افضل منها.

تأتي سيارة نيسان باترول 2025 الجديدة مزودة بمجموعة من المزايا التي تعزز جاذبيتها من أبرزها الخطوط الجريئة والتصميم الزوايا الديناميكي، وتتميز بشبك نيسان الأيقوني على شكل حرف V، مع مصابيح أمامية مزدوجة بتصميم حرف C، ومزودة بنظام الإضاءة الأمامية المتكيفة لضمان رؤية مثالية أثناء القيادة، كما يبرز الشريط الضوئي الممتد عبر عرض السيارة، مما يضفي لمسة عصرية ولافتة على تصميمها.

مزايا نيسان باترول 2025

سنبدأ بمواصفات الأداء والحركة من عزم الدوران أو سرعتها وخلافه كما سنرى في الجدول التالي:

المواصفات المحرك الأول (V6) المحرك الثاني (V8) نوع المحرك بنزين V6 بنزين V8 سعة المحرك 4 لتر 5.6 لتر قوة المحرك 275 حصان عند 5,600 دورة/دقيقة 400 حصان عند 5,800 دورة/دقيقة عزم الدوران 394 نيوتن/متر عند 4,000 دورة/دقيقة 560 نيوتن/متر عند 4,000 دورة/دقيقة نظام الحقن متعدد النقاط حقن مباشر ناقل الحركة أوتوماتيكي 7 سرعات أوتوماتيكي 7 سرعات نظام الدفع رباعي دفع رباعي

نيسان باترول 2025 العملاقة

سنوضح أيضا الأبعاد والشكل الظاهري للسيارة الفخمة التي ستدهش عشاق السيارات وخصيصا في السعودية:

المواصفات التفاصيل الطول الكلي (مم) 5,315 العرض الكلي مع المرايا (مم) 225 الارتفاع الكلي (بدون قضبان سقفية) (مم) 1,940 قاعدة العجلات (مم) 3,075 وزن السيارة (كجم) 2,642 أحجام الإطارات (بوصة) 18, 20, 22

سعر نيسان باترول 2025 في السعودية

هذه الأسعار هي لعام 2025 في المملكة العربية السعودية وقد تختلف باختلاف الوكيل والمواصفات الإضافية: