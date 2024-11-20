نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغتنم الفرصة وأكسب هاند بلندر هدية أو مروحة مجانية من رنين لعروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

كتب محمد سعد – رنين تقدم أقوى الجوائز والهدايا المجانية للاحتفال بعروض الجمعة البيضاء، وعندما تشتري أي من العروض المتاحة عندهم بأرخص سعر أيضا، وخصومات قد تصل إلى 50ِ%، سوف تحصل على الهدايا الأخرى، وبذلك العرض أصبح عرضين، والخصومات لأعلى سعر، وإليك شروط الحصول على تلك الهدايا مجانا وبدون دفع ولا جنيه، فأغتنم الفرصة الآن واحصل على هديتك مجانا.

عروض الجمعة البيضاء وهدايا مجانية من رنين

احصل على العروض المجانية من رنين طوال الأيام من الخميس وحتى السبت، وهي يوم 21، 22، 23 نوفمبر، بأرخص الأسعار وتخفيضات مذهلة وعروض قوية لكل من يرغب في يغتنم الفرصة ويحصل على العروض بأقل سعر وبأرخصهم، وأيضا سوف تحصل في نفس ذات الوقت على هدايا قيمة جدا، ومنها هاند بلندر، أو مروحة هدية، وإليك العروض المتوفرة في تلك الأيام، وكيفية الحصول على المروحة أو الهامد بلندر.

عروض رنين بأرخص سعر

تقدم شركة رنين أقوى العروض والخصومات الكبيرة عند حصولك على أحد المنتجات التي تقدمها للاحتفال بعروض الجمعة البيضاء، والكل يود أن يجدد في منزله ويشتري المنتجات التي يحتاج لها بخصومات وسعر رخيص، وإليك عروض الجمعة البيضاء، والتي تبدأ من يوم الخميس:

سبيكر بسعر 149 جنيها بدلا من 179 جنيها.

ايربودز بسعر 649 جنيها بدلا من 699 جنيها نوع أي تل.

ميكرويف كهربائي ata بسعر 4,229 جنيها، بدلا من 4700 جنيها، و1200 وات، و20 لتر، كما أنه ديجيتال.

بوتاجاز 5 شعلة 55 في 80، بسعر 11.599 جنيها، نوعه استانلس، ومعه مروحه داخليه، إشعال ذاتي.

طقم ميلامين الشريف، عدد 20 قطعة بأشكل مستديرة ومدورة، وبيضاوي وبسعر 799 جنيها بدلا من 849 جنيها.

أشتري وأكسب مروحة هدية

أعلنت شركة رنين أنه عند شراءك لأي من المشتريات المتوفرة بالمعرض، ويكون سعرهم 20 ألف جنيها، فسوف تكسب مروحة استاند مجانية فوق تلك المنتجات، وسوف تحصل عليها بدون دفع أي مبلغ لها، فهي مجانية، وهذا العرض متوفر حتى نهاية نوفمبر، وسوف يبدأ من الخميس 21 نوفمبر 2024 للاحتفال بعروض الجمعة البيضاء.

أشتري بخصومات كبيرة وأحصل على هاند بلندر مجانا هدية من رنين

قدمت شركة رنين عروض قوية عند شراءك أي من المنتجات المتوفرة بها وهو منتج أي فراير، حتى يوم 23 نوفمبر سوف تحصل على هاند بلندر مجانا مع الأي فراير، وهو من أقوى وأفضل العروض المقدمة من رنين، ويمكنك أن تحصل عليه بكل سهولة، فأغتنم الفرصة.