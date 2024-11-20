شكرا لاهتمامكم بخبر عن موسم العثيم .. أقوي عروض العثيم ليوم الأربعاء 20 نوفمبر وحتي 26 تخفيضات تصل إلي 50% على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – عملائنا الكرام داخل أنحاء المملكة العربية السعودية نقدم لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقعنا الكويت الإخباري عروض العثيم التي تم طرحها عبر صفحتهم الرسمية بمناسبة موسم العثيم الذي ينتظره جميع المواطنين لكي يستفيدوا من الخصومات والتخفيضات التي اشتهرت بها سلسلة متاجر وأسواق عبدالله العثيم التي تقدم منتجات بجوده ممتازة علي جميع المنتجات الغذائية وبأسعار تناسب الجميع تابعوا معنا أبرز العروض

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم أقوي التخفيضات علي المنتجات الغذائية كالفواكه والخضراوات وجميع أنواع مستحضرات التجميل ومنتجات الألبان ومشتقاتها كل هذه العروض مستمرة من الأربعاء 20 نوفمبر وحتي 26 نوفمبر الحالي فسارعوا لطلب المنتجات قبل انتهاء العروض أو نفاذ الكمية .

مجلة عروض العثيم اليوم

نقدم لكم شبيهة جبن الصافي كريم وزن 900 جرام العلبة بسعر 17.95 ريال بدلا من 29.95 ريال ،كما نقدم لكم بسكويت أولكر بسكريم كاكاو العلبة بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.95 ريال ،كما نقدم لكم لوز باجة مملح وزن 280 جرام بسعر 13.95 ريال بدلا من 22.95 ريال ،كما نقدم لكم بسكويت شاي ديمة العلبة بسعر 7.95 ريال بدلا من 12.95 ريال ،كما نقدم لكم دجاج داري مجمد وزن كيلو بسعر 154.95 ريال بدلا من 209 ريال ،كما نقدم لكم دجاج داري مجمد وزن الكرتون بسعر 159.95 ريال بدلا من 220 ريال ،كما نقدم لكم مكرونه تريفا سباغتي وزن 400 جرام عدد 3 حبات بسعر 9.95 ريال بدلا من 13.95 ريال ،كما نقدم لكم مناديل هجينز أطفال بيور الربطة بسعر 22.95 ريال بدلا من 30.95 ريال .

تكملة مجلة عروض العثيم

كما نقدم لكم أرز هالي بنجالي بسمتي أبيض وزن 10 كيلو سعر الكيس 58.95 ريال بدلا من 79.95 ريال ،كما نقدم لكم سكر أبو فهد ناعم أبيض وزن 10 كيلو الكيس بسعر 34.95 ريال بدلا من 42.95 ريال ،كما نقدم لكم أرز هالي بسمتي عنبر 10 كيلو الكيس بسعر 30.95 ريال بدلا من 41.95 ريال كما نقدم لكم زيت هالي نخيل سعه لتر ونصف بسعر 9.95 ريال بدلا من 15.95 ريال ،كما نقدم لكم أرز هالي كالروز وزن 5 كيلو الكيس بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال ،كما نقدم لكم أرز انديا جيت كلاسيك بسمتي وزن 5كيلو الكيس بسعر 67.95 ريال بدلا من 75 ريال ،كما نقدم لكم شبيهة جبن مربعات هالي بالقشطه وزن 133 جرام بسعر 4.50 ريال .