وظائف جديدة للعمل .. بادر بالتقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين أكثر من 12498 معلم والشروط والأوراق المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق مسابقة جديدة لتعيين 12,498 معلمًا بنظام العمل بالحصة، وذلك بهدف سد العجز في التخصصات المختلفة والمراحل التعليمية المتعددة في المناطق الأزهرية. تشمل هذه المسابقة 10 محافظات وتغطي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتأتي هذه المسابقة استجابة لاحتياجات الأزهر الشريف لتغطية العجز في الكوادر التعليمية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة في مختلف المناطق الأزهرية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.

موعد التقديم في مسابقة الأزهر الشريف

يبدأ التقديم يوم السبت القادم الموافق 23 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة 15 يومًا، كما يتم تقديم الطلبات يدويًا إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية التابع لها المتقدم، ولن يتم النظر في الطلبات المرسلة بالبريد أو التي تقدم بعد انتهاء فترة التقديم، وتم التنويه على أنه يلزم أن يتضمن الطلب التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر الشريف

هناك العديد من التخصصات التي تشملها المسابقة وتضمن خريجي الكليات التالية:

الكليات الشرعية والعربية.

كما تشمل كلية اللغات والترجمة.

ثم كلية الألسن.

الدراسات الإنسانية.

تشمل المسابقة أيضاً كلية الآداب.

كلية التربية لكلاً من تخصصات رياضيات، والتاريخ، والجغرافيا.

كلية العلوم وتضم تخصصات رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء.

ثم اللغة العربية (شعبة التاريخ والحضارة).

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم بمسابقة الأزهر؟

لضمان قبول طلب التقديم، نوه الأزهر الشريف عن مجموعة شروط يجب على المتقدمين استيفائها بالكامل وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي أزهري شرعي أو عربي.

كما يلزم الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مع دبلوم تربوي مرتبط بالتخصص.

أما عن العمر فيلزم ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا وقت الإعلان.

التقدير العام يجب ألا يقل عن “جيد”.

ثم يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في مراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة، مع الالتزام بالعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2024

لإتمام عملية التقديم في المسابقة، يجب على المتقدمين تجهيز المستندات التالية: