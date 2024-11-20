نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة لن تتكرر | الأزهر الشريف يفتح باب التعيين في وظائف المعلمين بشروط بسيطة والتخصصات هي في المقال التالي

كتب محمد سعد -يعد الأزهر الشريف هو الصرح التعليمي الأكبر في الوطن العربي، وذلك نظرًا لأهميته وقيمته الدينية وقيمة الخريجين منه على مدار التاريخ من الشيوخ والمعلمين التاريخيين، ولذا يأمل كل شخص في التعيين أو العمل في المؤسسة الأنقى في جمهورية مصر العربية، وهو ما سنقدمه لكم هدية اليوم من خلال توفير لكم معلومات عن وظائف متاحة في الأزهر الشريف.

وظائف المعلمين في الأزهر الشريف

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم والتسجيل في العديد من الوظائف للمعلمين، وذلك وهي الوظائف التي وصل عددها إلى 12500 معلمًا بنظام الحصة الأولى، وذلك وهي الوظائف التي ستتاح في بعض التخصصات والمراحل المختلفة بالإدارات التعليمية التابعة لها.

التخصصات المطلوبة لوظائف المعلمين

معلم (دراسات اجتماعية – تاريخ – جغرافيا).

معلم (علوم – كيمياء – فيزياء – أحياء).

معلم رياضيات.

معلم لغة إنجليزية.

معلم مواد شرعية وعربية .

الأوراق المطلوبة لوظائف الأزهر

4 صور من بطاقة الرقم القومي.

4 صور من شهادة الميلاد.

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

حافظة مستندات تتضمن المستندات.

موقف الخدمة العامة للإناث.

الموقف من التجنيد للذكور.

موعد وطريقة التقديم على وظائف الأزهر الشريف

ويمكن لأي شخص التقديم على تلك الوظائف بدءًا من يوم السبت الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك من خلال تقديم طلب يدويًا باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

فرصة مميزة للتعيين في أكبر صرح تعليمي في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية جامعة الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة لذا احرص على اغتنام الفرصة والتقديم على تلك الوظائف.