شكرا لاهتمامكم بخبر عن في الخلاط وببيضة واحدة … اعملي كيكة الحليب الهشة في 10 دقائق للافطار مع كوب الشاي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد الكيك واحدة من أبسط وأكثر الأطباق شعبية في عالم الحلويات، وتحظى بمكانة كبيرة في قلوب العديد من الأشخاص نظراً لأنه يتم تحضيرها في الكثير من المناسبات الخاصة بهم، ويتم تحضيرها بكل سهولة ويسر، وتمتاز بالطعم اللذيذ والشهي، لذلك سوف نحرص على توضيح كيفية تحضير كيكة الحليب ببيضة واحدة فقط، بدون استخدام الزبدة أو السمنة، وتعتبر من أكثر الوصفات المثالية والهامة لدى العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى أنها من الوجبات الخفيفة والصحية أيضاً، لذلك سوف نحرص على توضيح المكونات المستخدمة وطريقة التحضير في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.

طريقة عمل كيكة الحليب

نظراً لأن الكيك يعد من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها دائماً من قبل ربات البيوت ويتم تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب في وجبات الإفطار أو العشاء، نظراً لأنها تعتبر من أنواع الوجبات الخفيفة على المعدة، وتمتاز بالطعم اللذيذ أيضاً، لذلك يتم تحضيرها بالعديد من الطرق، وسوف نقوم بتوضيح طريقة تحضير كيكة الحليب من خلال إحضار المكونات التالية:

كوبين كبيرين من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو.

قشور حامضة ليمونة.

ملعقة واحدة فقط من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

بيضة واحدة فقط.

نصف كوب من الزيت.

كوب واحد من السكر.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كيكة الحليب اللذيذة في الآتي:

نقوم في البداية بإحضار وعاء الخلاط وبعد ذلك نقوم بخلط السكر والحليب معا حتى يذوب السكر بشكل تام. ثم نقوم بإضافة الزيت والاستمرار في الخلط بشكل جيد، ثم نضيف البيضة ونحرص على الخفق جيدا للحصول على خليط متجانس. نحرص على إضافة البيكنج بودر ورشة من الملح وقشور الليمون والكاكاو بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً وخلط المكونات للحصول على عجينة متجانسة. نحضر الصينية ونحرص على دهنها باستخدام نسبة بسيطة من الزيت بالإضافة إلى رش نسبة بسيطة من الدقيق. نصب خليط الكيك في الصينية، ثم نسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بوضع الصينية في الفرن، تخبز الكيكة لمدة 35 دقيقة للحصول على كيكة ناضجة ولونها ذهبي. وبعد ذلك يتم إخراج الكيكة وتترك جانبًا حتى تبرد، يمكن تزيين الكيكة باستخدام حشوة الكريمة أو صوص الشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة الحليب بدون بيض

المقادير

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

نصف كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

فانيليا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء واخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا، وفي وعاء آخر عميق اخفقي الحليب مع الزيت والفانيليا بشكل جيد. ضيفي خليط السوائل إلى خليط الدقيق بالتدريج واخفقيهم حتى تحصلي على عجينة متجانسة. اسكبي خليط الكيكة في صينية مدهونه بالزيت ومرشوشة بالدقيق، ثم أدخلي الصينية في الفرن المسخن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج الكيكة. ثم أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد تماما قبل تقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل كيكة الحليب في الحلة

المكونات

كوب حليب. نصف كوب زيت. كوبان دقيق. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب سكر. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة خل. ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير

في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر بشكل جيد حتى تتجانس، وفي وعاء مناسب اخفقي البيض مع السكر والفانيليا والزيت والحليب بشكل جيد باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي. ثم ضيفي خليط المكونات الجافة بالتدريج إلى خليط المكونات السائلة مع الخفق المستمر حتى تحصلي على عجينة متجانسة وخالية من التكتلات. بعد ذلك ضيفي الخل إلى الخليط واخفقي جيدا والخل يساعد على رفع الكيك وجعلها هشة. ادهني حلة غير لاصقة بقطعة من الزبدة أو رشيها بالقليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك. اسكبي خليط الكيكة في الحلة المحضرة، ثم ضعي الحلة على نار متوسطة وغطيها بغطاء محكم. اتركي الكيكة لمدة عشرين دقيقة أو حتى تنضج تماما، ثم أخرجي الكيكة من الحلة واتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل كيكة الحليب بدون بيكنج بودر

المكونات

1 كوب ونصف حليب.

1 كوب سكر.

نصف كوب زيت.

3 بيضات.

3 أكواب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير

سخني الفرن وادهني صينية الكيكة بالزبدة ورشيه بالقليل من الدقيق. في وعاء عميق اخفقي الحليب مع السكر والزيت والبيض بشكل جيد حتى يتجانس الخليط. في وعاء مناسب اخلطي الدقيق والفانيليا والملح، ضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط الحليب مع الخفق المستمر حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضيفي الخل واخفقي قليلاً لدمجه مع الخليط، اسكبي الخليط في الصينية وأدخلي الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة ويتحمر وجهها. أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل تقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل كيكة الحليب بالشوكولاتة

مكونات الكيكة

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب زيت.

كوب دقيق منخول.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة تضاف بعد غلي الحليب.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

مكسرات.

فواكه طازجة.

طريقة التحضير