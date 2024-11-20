ببيضة ونصف كوب زيت .. اعملي لاسرتك بسكويت القهوة الاقتصادي في 10 دقائق

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر البسكويت كونه من إحدى أهم وأفضل أنواع الحلويات المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، وتعد القهوة كونها من إحدى أفضل المشروبات لدى الكثير من الأشخاص أيضاً، وتحتوي على الكثير من الفوائد، لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية تحضير بسكويت القهوة ذات الطعم اللذيذ والشهي ليتم تناوله مع كوب من اللبن أو القهوة أيضاً، حيث يمتاز البسكويت برائحة مميزة يعشقها العديد من الأشخاص، ويمكن أيضاً تناوله كوجبة بسيطة أو كنوع من إحدى أنواع الحلويات الخفيفة.

طريقة عمل بسكويت القهوة

نظراً لأن بسكويت القهوة يمتاز بالطعم اللذيذ والرائحة المميزة، فإنه يفضل تناوله من قبل الكثير من الأشخاص كونه نوعا من أنواع الحلويات اللذيذة، أو يمكن تناوله كوجبة طعام خفيفة في الإفطار أو العشاء، لذلك سوف نقوم بتوضيح المكونات المستخدمة لتحضيره في البيت بكل سهولة ويسر، وتتمثل المكونات فيما يلي:

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

ربع كوب من النشا.

كوب ونصف فقط من الدقيق ذات الاستخدامات المتعددة.

ربع كوب من الماء الساخن.

ملعقة ونصف من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه.

ملعقة صغيرة فقط من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

بيضة واحدة.

نصف كوب فقط من السكر.

نصف كوب فقط من الزيت.

طريقة التحضير

لكي نقوم بتحضير بسكويت القهوة، يلزم أن نتبع طريقة التحضير بشكل صحيح للحصول على طعم لذيذ وشهي، وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي:

في البداية نحضر وعاء كبير ونضيف السمن والزيت ونخلط المكونات جيدا للحصول على قوام ناعم وكريمي. نحرص على إضافة السكر والاستمرار في التقليب لذوبان السكر بشكل تام، نقوم بإضافة البيضة والفانيليا والاستمرار في الخلط لبضع دقائق. نحرص على إحضار كوب من الماء الساخن ونقوم بإضافة القهوة سريعة الذوبان أو إمكانية إضافة النسكافيه. نحضر وعاءً آخر ونحرص على إضافة الكاكاو والدقيق والنشا والبيكنج باودر وخلط المكونات الجافة جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض. نقوم بصب خليط القهوة أو النسكافيه إلى المكونات الجافة والتقليب حتى تتجانس. نضيف الخليط الكريمي المكون من السكر والسمن والبيضة، نعجن المكونات جيدا للحصول على عجينة طرية ومتماسكة. نحضر صينية مدهونة بورق الزبدة، نحرص على تشكيل العجينة إلى حبات صغيرة ويتم الضغط عليها باستخدام الملعقة. يتم إدخال الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، نخرج صينية البسكويت بعد النضج مباشرة ويتم تناول البسكويت مع كوب من الحليب او القهوة.

طريقة عمل بسكويت القهوة بدون بيض

المقادير:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت.

ربع كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

ملعقتين كبيرتين ماء ساخن.

حبات قهوة مطحونة.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع السكر البودرة والكاكاو والبيكنج بودر والملح والنسكافيه. ضيفي الزيت والماء الساخن إلى المكونات الجافة واخفقي بشكل جيد حتى تتكون عجينة متماسكة. بواسطة ملعقة صغيرة أو قطاعة البسكويت شكلي العجينة وضعيها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. اضغطي على كل كرة بحبة قهوة مطحونة لتزيين، ثم أدخلي صينية البسكويت في فرن مسخن لمدة عشرين دقيقة أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون، ثم اتركي البسكويت يبرد قبل تقديمه.

طريقة عمل بسكويت القهوة بالزبدة

مكونات العجينة

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة الذائبة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان قهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان صغيرتان كاكاو خام.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

في وعاء مناسب للخلط اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والكاكاو والقهوة والملح. ضيفي الزبدة الذائبة والسكر إلى الخليط الجاف واخفقيهم بشكل جيد حتى يتجانسوا. بعد ذلك ضيفي البيضة واخفقي مرة أخرى حتى تحصلي على عجينة متماسكة. بواسطة ملعقة صغيرة أو يديك شكلي عجينة البسكويت على شكل كرات صغيرة. رصي الكرات في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين كل كرة والأخرى. ثم أدخلي الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبي. اتركي البسكويت يبرد تماما قبل تقديمه، يحفظ بسكويت القهوة في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع.

طريقة عمل بسكويت القهوة والشوكولاتة

المكونات