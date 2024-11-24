شكرا لاهتمامكم بخبر عن انطلاق هاتف جديد وفريد من نوعه .. مواصفات هاتف Vivo X 200 بسعر مذهل في السعودية والامارات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تقوم فيفو بإطلاق هاتف جديد يقوم باكتساح الاصوات الا وهو هاتف Vivo x200، ويعد ذلك الهاتف من أفضل الهواتف التي تشتمل على العديد من التقنيات المتقدمة والتي تقوم بالجمع بين الأداء القوي بالإضافة إلى التصميم المميز لكي يقوم بمنحه افضل تجربه مميزه وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا الهاتف من مواصفات ومميزات بلشدس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Vivo X 200

هذا الهاتف يشتمل على العديد من المواصفات من ضمنها كل ما يلي:

فيما يلي كافة مواصفات Vivo X 200:

الشبكة GSM / HSPA / LTE / 5G

الأبعاد: 160.3 × 74.8 × 8 مم

الوزن: 197 جم أو 202 جم

شريحة الاتصال: 2 شريحة (Nano-SIM)

الحجم: 6.67 بوصة

الدقة: 1260 × 2800 بكسل، معدل 20:9 (~460 كثافة بكسلات في البوصة)

نظام التشغيل: Android

الشريحة: Mediatek Dimensity 9400 (3 نانومتر)

المعالج: ثماني النواة (1 × 3.63 جيجاهرتز Cortex-X925 & 3 × 3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4 × 2.4 جيجاهرتز Cortex-A720)

معالج الرسوميات: Immortals-G925

الذاكرة الداخلية: 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM (UFS0)

مميزات هاتف Vivo X 200

بعد أن قمنا بالتعرف على كل ما يخص هذا الهاتف نستطيع القول إن لهذا الهاتف العديد من المميزات التي لا حصر لها من ضمنها ما يلي نظام الكاميرات به خلفية ثلاثية 50 ميجا بيكسل هذا بجانب ان الشاشة تكون أموليد حجمها 6.67 بوصة، و 120 هرتز.

سعر هاتف Vivo X 200

يتساءل الكثير من المستخدمين في الوطن العربي والعالم، عن سعر هاتف فيفو أكس 200 الجديد والفريد من نوعه، حيث تم معرفة أن سعره يكون 750 دولار أمريكي، وبما يعادله بالريال السعودي وأيضًا الدرهم الإماراتي.