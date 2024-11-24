بخصم 900 ريال .. احصل الان على جوال أيفون 15 برو ماكس وبسعر خيالي من مكتبة جرير السعودية

عدن – كتب محمد سعد – لكل عشاق الهواتف الذكية والمحمولة تقوم مكتبة جرير بتقديم أقوي العروض الضخمة على بعض من منتجاتهم الكثير والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة، حيث تقوم بتقديم عروض على أيفون 15 برو ماكس الأقوى على الإطلاق والذي يرغب الكثير من الأشخاص فى الحصول عليه، حيث يعد جوال أيفون 15 برو ماكس من أهم الهواتف الذكية التي لديها الكثير من الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي الذي يلبي جميع احتياجات الشخص فى حياته اليومية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على عرض جوال أيفون 15 برو ماكس من مكتبة جرير السعودية هشلعق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض أيفون 15 برو ماكس من مكتبة جرير

تقوم مكتبة جرير بالسعودية بتقديم عرض على جوال أيفون 15 برو ماكس بسعر خيالي يصل إلي 5912,17 ريال سعودي بدلا من 6694,78 ريال لتوفير ما يقرب من 782 ريال سعودي بقسط شهري يبدأ من 273,6 ريال سعودي وعلى فترات سداد تصل إلي 36 شهرا وذلك لراحة العميل فى سداد جميع الأقساط المستحقة، كما أنه يمكن الحصول على ذلك الجوال من خلال التقديم عبر الوطنية للتمويل أو شركة إمكان للتمويل أو كوارا للتمويل وذلك وفقا لمجموعه من الشروط والضوابط الخاصة بذلك التمويل.

مواصفات جوال أيفون 15 برو ماكس

هناك الكثير من المواصفات التي يتصف بها جوال أيفون 15 برو ماكس، والتي تكون على النحو التالي:

المواصفات التفاصيل الشاشة تأتي الشاشة بمقاس 6.7 بوصة الكاميرا الخلفية تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 48+12+12 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل نظام التشغيل IOS 17 شبكات الاتصال يدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G شريحة الاتصال يدعم شريحة اتصال واحدة من نوع Nano SIM البطارية من نوع ليثيوم أيون لي أيون بسعة 4422 مللي أمبير الفلاش يدعم تصوير الفيديو 4K Recording at 24fps, 25fps, 30fps, or 60fps

مميزات جوال أيفون 15 برو ماكس

هناك العديد من المميزات لدي هاتف ايفون 15 برو ماكس، والتي تكون كالآتي: