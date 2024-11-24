نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة تذكرة السفر عند انتهاء عقد العمالة في السعودية من يتحملها ؟ مساند يجيب في المقال التالي

كتب محمد سعد – قالت منصة مساند: إنه إذا انتهى العقد يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866 ازشرب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطوات تحويل أجر العمالة

كذلك أوضحت منصة مساند، أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية: Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج، ويتم تحويل الراتب من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في إحدى المحافظ الرقمية الخطوة الثالثة: • يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة • يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“ • ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل • يضغط “تأكيد الدفع” كما يمكن تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها