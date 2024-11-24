جامعة الشارقة تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 8 كليات للعام 2025 .. محاضر – أستاذ – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة الشارقة ، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس، من أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، في 8 كليات، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الشارقة التقديم من خلال موقع جامعة الشارقة عبر شبكة الانترنت والتقديم متاح الآن ذسيمي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الشارقة

يستعرض موقعنا وظائف جامعة الشارقة والتخصصات المطلوبة في 8 كليات والتي جاءت كالتالي:

كلية الصيدلة

محاضر – قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية

أستاذ مساعد أو مشارك في الكيمياء الطبية/الصيدلانية – قسم الكيمياء الطبية

كلية الطب

أستاذ في علم الأورام – قسم العلوم السريرية

كلية العلوم أستاذ مساعد في الرياضيات (الذكاء الصناعي) – الرياضيات محاضر في الرياضيات – الرياضيات كلية العلوم الصحية أستاذ مساعد/أستاذ مشارك في الصحة العامة في الإحصاء الحيوي/علم الأوبئة – إدارة الخدمات الصحية

أستاذ مساعد في التغذية العلاجية – التغذية العلاجية والحميات أستاذ مساعد في العلاج الطبيعي للأطفال – العلاج الطبيعي مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ في أمراض النطق واللغة – العلاج الطبيعي كلية طب الأسنان -أستاذ مساعد في طب أسنان الأطفال -أستاذ / أستاذ مشارك في تقويم الأسنان -أستاذ مساعد في أمراض اللثة -أستاذ مساعد في طب الأسنان الترميمي

-أستاذ/أستاذ مشارك في التعويضات السنية مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك أستاذ – مدير قسم علوم الفضاء – قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية -أستاذ مشارك أو مساعد في المناهج وطرق التدريس الطفولة المبكرة – قسم التربية