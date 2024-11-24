أرخص هاتف من شاومي قمة في الاداء .. أكتشف هاتف Xiaomi Redmi 13 شبيه الآيفون بأمكانيات خيالية والسعر في السعودية والامارات
شارك
عدن – كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 13 من أهم الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، حتى تتمكن من المنافسة ضمن فئة الهواتف الاقتصادة بهاتف مميز يمكنك من إتمام مهامك اليومية بسهولة وسرعة، مع العلم أن من أبرز ميزات الهاتف هو تصميمه الممتاز للغاية الذي يشبه الهواتف الرائدة وتحديداً أيفون، فهو يعتبر من الهواتف الاقتصادية القليلة التي يتم تصنيع ظهرها من الزجاج، ومن خلال هذا المقال سوف نطرح عليكم مجموعة من أهم ميزات وعيوب الهاتف لاتخاذ قرارك بشكل سليم سشهخت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13
مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13
- تم تصنيع ظهر الهاتف من الزجاج، مع تصميمه بشكل قريب للغاية من هواتف الأيفون.
- سعة بطارية الهاتف كبيرة للغاية، مما يمكنها من العمل لوقت طويل في اليوم.
- بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.
- كاميرا الهاتف الرئيسية تمكنه من تقديم تجربة ممتازة في التصوير.
- أما عن المعالج المستخدم في الهاتف فإنه من نوع مقبول بالنسبة للفئة الاقتصادية.
- شاشة الهاتف من نوع الثقب، والتي تأتي بدقة عالية من نوع FHD+، كما أنها تتضمن على طبقة حماية على الشاشة بالكامل، وتدعم معدل التحديث حتى 90 هرتز.
عيوب هاتف Xiaomi Redmi 13
- لا تتوفر خاصية NFC في نسخة الهاتف (صنع في مصر).
- تعاني شاشة الهاتف من السطوع المتواضع في ضوء الشمس.
سعر هاتف Xiaomi Redmi 1
يتوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 500 ريال، وفي الإمارات العربية المتحدة بسعر 500 درهم.
شارك