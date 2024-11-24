تعلن جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية في الامارات

22- مشغل برايل
23- فني أسنان
24- مدير المنح والمساعدات المالية
25- محاسب أول، العمليات المالية
26- مشرف القيادة والأنشطة الطلابية
27- مسؤول الاستدامة
28- مصمم تعليمي
29- مسؤول بيانات التوظيف والمشاركة
30- مسؤول أول فعالية مؤسسية
31- مدير مكتب – مكتب الرئيس التنفيذي للعمليات
32- مدير مكتب – عمادة خدمات الطلاب
33- ضابط أول – علاقات الموظفين
34- منسق الميزانية
35- فني CSSD
36- أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات
37- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية للتقدم
38- مدرب سريري كلية الطب
39- مدرس مساعد – الهندسة الطبية الحيوية كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
40- مدرس مساعد / مدرس كلية الصيدلة والعلوم الصحية
41- مدرب مختبر المحاكاة كلية الصيدلة والعلوم الصحية
42- أستاذ مساعد/باحث مشارك عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
43- سكرتير
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف المطلوبة عن طريق زيارة الموقع الرسمي.