نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلن جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية في الامارات في المقال التالي

كتب محمد سعد – إعلان جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية وأدارية وبحثية شاغرة في العديد من التخصصات وذلك للعمل وفق تفاصيل المؤهلات والشروط التي حددتها الجامعة للوظائف – ننشر لكم التفاصيل الكاملة للوظائف وطريقة التقديم للباحثين عن فرص عمل في الإمارات العربية المتحدة من خلال إعلان التوظيف التالي: جغسسغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

وظائف جامعة عجمان 2025

الوظائف المطلوبة :

1- مساعد سريري / أستاذ مشارك في طب الأسرة كلية الطب

2- أستاذ مشارك / مساعد في جراحة الفم والوجه والفكين – كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان 3- أستاذ مساعد/مشارك/أستاذ في التسويق الرقمي كلية إدارة الأعمال 4- أستاذ مساعد / مشارك أو أستاذ كامل في علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية و العلوم 5- أستاذ مشارك / مساعد في علم التشريح البشري – كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان

6- محاضر/أستاذ مساعد في الإحصاء كلية العلوم الإنسانية و العلوم 7- أستاذ مساعد / مشارك في علم النفس / علم النفس السريري كلية العلوم الإنسانية و العلوم 8- أستاذ مساعد/مشارك في الهندسة المعمارية كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم 9- أستاذ مساعد في علم الأدوية كلية الصيدلة والعلوم الصحية