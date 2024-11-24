خطوات تحويل الاقامة من التحاق بعائل الى اقامة عمل في الكويت 2025

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عدن – كتب محمد سعد – نصت قوانين الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إمكانية تحويل إقامة العمالة الوافدة في الكويت من إقامة التحاق بعائل إلى إقامة عمل بعد الحصول على موافقات الكفيل السابق للتنازل واستيفاء شروط تحويل الإقامة المحددة في الكويت هقعنخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
اجراءات تحويل الاقامة من التحاق بعائل الى عمل
تتمثل إجراءات تحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى عمل كما يلي:
- التوجه إلى فرع الإدارة العامة للهجرة في المحافظة التي يتبع لها.
- الحصول على نموذج تحويل الإقامة.
- ملء نموذج تحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى قطاع العمل متضمنًا ما يلي:
- بيانات القادم/ المقيم.
- بيانات صاحب العمل- العائل.
- الإقرار، والتعهد بصحة البيانات المدخلة.
- بيانات المتنازل.
- بيانات المرافقين.
- تقديم كافة الأوراق، والمستندات المطلوبة للحصول على موافقة الجهة الحكومية على تحويل الإقامة الخاصة بالعامل.
- اتباع تعليمات الموظف المختص من أجل الانتهاء من إجراءات تحويل الإقامة.
- دفع الرسوم المترتبة حسب مدة الإقامة عن كل سنة عند منح الإقامة أو تجديدها.
متطلبات تحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى عمل
فيما يلي متطلبات تحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى عمل:
- توفير نموذج طلب الإقامة المعد لذلك على أن يتم توقيعه من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة.
- صورة شخصية عدد (2) بخلفية زرقاء قياس 6×4 .
- البطاقة المدنية الأصلية للمكفول.
- تقديم شهادة الضمان الصحي.
- توفير صحيفة الحالة الجنائية من واقع الحاسب الآلي.
- توفير إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة أو من واقع الحاسب الآلي.
- اعتماد التوقيع الأصلي من أجل الكفيل الجديد على أن يكون ساري المفعول وصورة عنه.
- الجواز الأصلي للمكفول.
- تقديم صورة هوية المندوب.
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