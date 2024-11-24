خطوات تحويل الاقامة من التحاق بعائل الى اقامة عمل في الكويت 2025

عدن – كتب محمد سعد – نصت قوانين الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إمكانية تحويل إقامة العمالة الوافدة في الكويت من إقامة التحاق بعائل إلى إقامة عمل بعد الحصول على موافقات الكفيل السابق للتنازل واستيفاء شروط تحويل الإقامة المحددة في الكويت هقعنخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اجراءات تحويل الاقامة من التحاق بعائل الى عمل

تتمثل إجراءات تحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى عمل كما يلي: