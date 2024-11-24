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جامعة صحار تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس .. أستاذ مساعد – أستاذ مشارك

جامعة صحار تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس .. أستاذ مساعد – أستاذ مشارك
جامعة صحار تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس .. أستاذ مساعد - أستاذ مشارك
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة صحار بسلطنة عمان عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة صحار، التقديم من خلال موقع جامعة صحار على شبكة الانترنت رطولم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة صحار

أستاذ مشارك / أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية

أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد ( التربية البدنية) للإناث فقط

طريقة التقديم في وظائف جامعة صحار

وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة صحار، التقديم من خلال موقع جامعة صحار على شبكة الانترنت، من خلال هذا الرابط.. اضغط هنااااااااااااا .

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