مظلتي spa.gov.iq| رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية 2024 العراق والشروط المطلوبة للتقديم
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عدن – كتب محمد سعد – اكثر ما يتحور حوله الاهتمام هو رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية 2024 العراق ، تقدم دوله العراق لمواطنيه العديد من برامج الدعم المالية التي تُساعد بها الأسر الفقيرة والمحتاجة لها ، حيث يتواجد الكثير من الأسر التي لا تمتلك دخل شهري لذلك هذا الدعم مقدم لهم ليساعدهم في التحسين من ظروفهم المعيشية ، وخصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي التي تمر به اغلب الدول العربية نتيجة الحروب الدائرة ، ويمكن لجميع المواطنين الحصول علي هذا الدعم ولكن وفقاً لعدد من الشروط والخطوات سنقزم بتوضيحها لكم.
يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين في العراقية الاجتماعية بدولة العراقي وذلك من خلال التعرف واتباع هذه الخطوات:
- الخطوة الأولي : في البداية يجب الولوج الي موقع مظلتي التابعة وزارة العمل والشئون الاجتماعية من هنا.
- الخطوة الثانية : بعد ذلك يجب الضغط علي الخدمات الإلكترونية.
- الخطوة الثالثة: حدد خيار ” الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024″.
- الخطوة الرابعة : عليك ان تحدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.
- الخطوة الخامسة : عليك ان تقوم بمليء وإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.
- الخطوة السادسة : قم بالضغط علي زر الاستعلام.
شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024
يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين بالراعية الاجتماعية وجاءت علي النحو الاتي:
- يشترط ان يكون المواطن الراغب في الاستفادة ان يكون عراقي الجنسية.
- يشترط ان يكون المواطن مقيم بالأراضي العراقية بشكل دائم.
- ضرورة ان يكون المواطن لا يمتلك أي أراضي او أملاك غالية الثمن.
- عمر المتقدم يجب ان لا يقل عن 18 ولا يزيد عن 60 عاماً.
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