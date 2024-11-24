مظلتي spa.gov.iq| رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية 2024 العراق والشروط المطلوبة للتقديم

عدن – كتب محمد سعد – اكثر ما يتحور حوله الاهتمام هو رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية 2024 العراق ، تقدم دوله العراق لمواطنيه العديد من برامج الدعم المالية التي تُساعد بها الأسر الفقيرة والمحتاجة لها ، حيث يتواجد الكثير من الأسر التي لا تمتلك دخل شهري لذلك هذا الدعم مقدم لهم ليساعدهم في التحسين من ظروفهم المعيشية ، وخصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي التي تمر به اغلب الدول العربية نتيجة الحروب الدائرة ، ويمكن لجميع المواطنين الحصول علي هذا الدعم ولكن وفقاً لعدد من الشروط والخطوات سنقزم بتوضيحها لكم.