نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سوء الجو .. هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024 الاحد؟ الأمانة العامة مدفوعة الأجر لجميع العاملين والطلاب في المقال التالي

كتب محمد سعد – من أهم ما يُسعد الكثير من الطلاب بمختلف المراح الدراسية هو سماع أخبار تخص وجود أجازة أو عطلة رسمية بخلاف السبب أو المناسبة، ولكن أمر الأجازة عندما يكون مُفاجأ يُثير الاهتمام والحيرة لجميع أولياء الأمور، وفي هذا فقد رصدت جوجل الكثير من العمليات البحثية التي تدور حول معرفة هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024 الاحد؟ الأمانة العامة، والتي تداولت بشكل واسع علي مواقع التواصل حيث أعلنت مجموعة من الصفحات أن غدًا الأحد هو عطلة في جميع الأنحاء بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تضرب مجموعة من السحب معظم أنحاء العراق بأمطار غزيرة.

هذا وقد حسمت الأمانة العامة بالعراق جميع ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت بشأن عطلة الغد الأحد، هي شائعات لا صحة لها من الأساس، فغدًا الأحد هو يوم دوام طبيعي سواء للطلاب أو الموظفين والعاملين في جميع أجهزة وقطاعات الدولة، وقد نوهت الأمانة العامة علي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة التي تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة واللغبطة للمواطنين، وصرحت أيضا في حالة وجودة عطلة فعلية، سيتم الإعلان عنها من قِبل الجهات المُختصة وليس الصفحات مجهولة الهوية.

رزمانة العطلات الرسمية في العراق 2025

1 – عطلة الاحتفال ببداية السنة الميلادية، والتي توافق 1 يناير 2025.

2 – عطلة الاحتفال بعيد الجيش العراقي، والتي توافق 6 يناير 2025.

3 – عطلة الاحتفال بعيد النوروز، والتي توافق 21 مارس 2025

4 – عطلة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تستمر 3 أيام، والتي توافق 29 رمضان/3 شوال 1446.

5 – عطلة الاحتفال بعيد العمال، والتي توافق 1 مايو 2025.

6 – عطلة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تستمر 4 أيام، والتي توافق 14/3 ذي الحجة 1446.

7 – عطلة الاحتفال بيوم الغدير، والتي توافق 18 ذي الحجة 1446.

8 – عطلة الاحتفال ببداية السنة الهجرية، والتي توافق 1 محرم 1447.

9 – عطلة الاحتفال بيوم عاشوراء، والتي توافق 10 محرم 1447.

10 – عطلة الوفاء بذكري الثورة العراقية، والتي توافق 16 يوليو 2025.

11 – عطلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي توافق 12 ربيع الأول 1447.

12 – عطلة الاحتفال بالعيد الوطني العراقي، والتي توافق 3 أكتوبر 2025.

13 – عطلة الاحتفال بيوم النصر العراقي، والتي توافق 10 ديسمبر 2025.

14 – عطلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتي توافق 25 ديسمبر 2025.

يبحث جميع المواطنين في الفترة الاخيرة علي معرفة مواعيد العطلات الرسمية الخاصة بها، ومن المقرر ان هذا اليوم هو دوام عمل طبيعي ولا يوجد اي نية لوجود اجازة في هذا الفترة خصوصا ان حالة الطقس اصبحت جيدة.