شكرا لاهتمامكم بخبر عن وفقا لوزارة المالية .. رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 من 260 دينار الي 300 دينار على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ارتفعت أصوات الكثير من المواطنين في الأردن بالتساؤل عن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025، وذلك بعد الصمت لمدة 12 عام بدون أي زيادة جديدة في الأجور، مما دفع الكثير من المواطنين الي الضجيج، حيث أنه لا يوجد أي تناسب بين الارتفاع في الأسعار، واستقرار الأجور، فبالطبيعي أن تكون العلاقة بينهم طردية، حتي يتمكنوا المواطنين من سد احتياجاتهم، حيث أن الزيادة تُساعد المواطنين علي القدرة في الحفاظ علي مستوي معيشي مُستقر، وتُقلل من التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية التي تصنعها التحديات الخارجية، وفي هذا الصدد ننقل لكم من خلال هذا التقرير تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025.

تلبية لحاجة المواطنين المُلحة، استجابت الحكومة الأردنية، لنداء العاملين، وذلك من خلال طرح زيادة جديدة في الأجور لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، والتي تأتي في إطار محاولات الدولة لدعم المواطن، ومن المُقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور بالأردن الي 300 دينار أردني، مع بداية العام القادم 2025، وذلك بزيادة بنحو 40 دينار، حيث أنه الحد الأدنى لصرف الأجور الان هو بقيمة 260 دينار أردني، وهو ما يُعادل نحو 366 دولار، والجدير بالذكر أن متوسط الأجور في الأردن الان هو 640 دولار، ولكن ما زلا الأمر قيد المراجعة إذ يري الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالمملكة الهاشمية أن هذه الزيادة في الأجور لا تتناسب مع الزيادة الأخرى في الأسعار، إذ أنها لن تحل الأزمات الاقتصادية للمواطنين، ولكن حتي الأن فأمر زيادة الـ300 دينار هو أمر محسوم.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر في الأردن

هذا وقد أعلنت وزارة المالية الأردنية عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر، والذي من المقرر له أن يبدأ من يوم 25/11/2024 ويستمر حتي نهاية الشهر، وقد أضافت المالية أن الموعد المُقرر للصرف هو ثابت ولا يتم التخلف عن الصرف به في أية حال من الأحوال، الا في حالة أن يتناسب هذا اليوم مع عطلة رسمية، حيث تتخذ الوزارة القرار بالتبكير أو التأخير.

تسعى الحكومة الأردنية دائما على توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد هذه الفترة، فلذلك تعمل باستمرار على رفع الاجور للعاملين لإمكانية العيش ومعرفة تلبى احتياجات الاسرة.