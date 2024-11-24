حقيقة ولا شائعة .. الحد الأدنى للاجور في الأردن 2025 بعد إضافة زيادة 300 دينار أردني لجميع العاملين

عدن – كتب محمد سعد – لقد تم نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن، فارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين الي معرفة حقيقة هذا الخبر والحد الأدنى للاجور في الأردن 2025، علما بانه لم يتم زيادتها منذ 12 عام، فيهتم الأفراد امل ان يتم زيادتها لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار وعدم قدتهم علي شراء السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية، وقامت وزارة المالية بتوضيح حقيقة هذا الأمر وعبر السطور التالية سوف نقوم بتوضيحه.

قامت وزارة المالية الأردنية بالإعلان بانه سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام القادم 2025 فسوف يتم صرف 300 دينار بمعدل 420 دولار بدلا من 260 دينار بمعدل 366 دولار، لمساعدة المواطنين في العيش وتوفير لهم الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك وفقا لموافقة الحكومة علي تطبيقه، علما بانه سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بدون إضافة أي زيادات جديدة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر العاملين في الأردن

لقد تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات لجميع الموظفين، وهذا بداية من يوم 25 في كل شهر ميلادي، علما بانه لم يتم تبكير هذا اليوم او تأخيره الا اذا كان هناك عطلة رسمية او إجازة أسبوعية، ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة المالية الأردنية.

هذا وقد جاءت الزيادة في الأجور بالأردن بعد مر العديد من السنوات بدون أي إضافة للأجور، وتلبية لمطالب المواطنين فقد أعلنت الحكومة الهاشمية الأردنية عن تقديم زيادة بنحو 300 دينار أردني لجميع الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، لمُساعدتهم علي تخطي الأزمات الاقتصادية وتحسين مستوي المعيشة.