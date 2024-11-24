بشري سارة .. اخر اخبار زيادة المعاشات 2025 وخطوات الاستعلام عنها من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية فى مصر nosi.gov.eg

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة .. اخر اخبار زيادة المعاشات 2025 وخطوات الاستعلام عنها من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية nosi.gov.eg في المقال التالي

كتب محمد سعد – السؤال حول اخبار المعاشات لا يتوقف ابدا على المحركات البحثية حيث الكثير من المستفيدين من المعاشات يبحثون دائما عن اخر الاخبار الواردة والتي يتم الإعلان عنها من قبل وزاره المالية او رئاسة مجلس الوزراء وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية حيث يمر الكثير من المواطنين بظروف معيشيه صعبه، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار في جميع السلع والمنتجات الغذائية حيث اصبح الراتب الشهري التي تصرفه الحكومة لا يكفي تلبيه احتياجات المواطن، واصبح السؤال عن الزيادة هو الشغل الشاغل للمواطنين هذه الفترة ومن خلال هذا المقال .

يتساءل العديد من المواطنين حول اخبار زيادة المعاشات 2025 ، وذلك نتيجة الكثير من الأخبار التي تقول بصرف زيادة جديدة علي المعاشات ويتم الأخذ بها في شهر ديسمبر القادم ، لذلك يبحث الكثير عن حقيقه هذه الأخبار المتداولة ، وبناء علي ذلك لقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن عدم وجود أي زيادات جديدة وتم نفي جميع الشائعات وتكذيبها ، والزيادة في العام القادم سيتم إعلانها في شهر يوليو ، وستُصرف معاشات شهر ديسمبر في اليوم الأول من الشهر بالزيادة المقررة في شهر مارس الماضي والتي كانت بنسبة 15% ، ويتم صرف المعاشات من جميع فروف البنوك ومن مكاتب البريد ومن فروع فوري المنتشرة.

خطوات الاستعلام علي معاشات شهر ديسمبر 2024

في البداية يجب الدخول علي موقع هيئه التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك حدد ايقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم بعدها عليك ان تقوم بالضغط علي خانه ” صاحب المعاش”.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

في النهاية انقر علي زر الاستعلام.

تعتبر المعاشات من اهم ما يحصل عليه المتقاعدين ، وتختلف قيمة المعاشات حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها المواطنين وحسب عدد سنوات الخبرة ، وجميع التفاصيل الخاصة بالمعاشات قومنا بتوضيحها لكم.