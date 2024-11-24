ربح شهري عالي ومضمون .. شهادات بنك مصر 2024 واعلي عائد بها يصل الى 30% والبنك الأهلي المصري

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عدن – محمد سعد – لاعتبار بنك مصر من أقدم وابرز البنوك التجارية اتى أسست فكرة شهادات الادخار، يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين ورجال الاعمال والتجار كل يوم عن شهادات بنك مصر، وذلك لتميزها بأعلى عائد ما بين البنوك، كما تعتبر شهادات الادخار هى الطريقة الامنة والمربحة للأموال لذلك يلجأ اليها المواطنين دائما، والجدير بالذكر ان بنك مصر يعمل دائما على توفير شهادات متنوعة بحد أدنى بسيط وعوائد عالية مما يجعلها تناسب جميع العملاء.

شهادة القمة:

الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ويمكن مضاعفته.

المدة: ثلاث سنوات

العائد: ثابت شهري.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة:

المدة: ثلاث سنوات

العائد: ثابت يتناقص سنويا

الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ويمكن مضاعفته.

شهادة طلعت حرب:

المدة: عام واحد.

العائد: ثابت يصرف شهريا أو عند نهاية المدة.

الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ويمكن مضاعفته.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

الشهادة البلاتينية السنوية:

عائد شهرى: بنسبة 23.5%.

عائد سنوي: بنسبة 27% يصرف عند انتهاء مدة الشهادة.

عائد يومي: بنسبة 23%.

الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ويمكن مضاعفته.

الشهادة البلاتينية الثلاثية:

المدة: ثلاث سنوات.

العائد: شهري ثابت بنسبة 21.5%.

الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ويمكن مضاعفته

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

العائد: بنسبة 27.5% يصرف كل ثلاثة أشهر على مدار ثلاث سنوات.

الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ويمكن مضاعفته.

والجدير بالذكر أن جميع شهادات البنك الأهلي توفر إمكانية الاقتراض بضمانها مع إصدار بطاقات ائتمانية، والالتزام بعدم استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

وقد اهتم الكثير من أصحاب الأموال والمستثمرين بمعرفة تفاصيل شهادات بنك مصر 2024، وذلك باعتبار الشهادات الادخارية من أفضل الطرق الاستثمارية والحصول علي الأموال بكل سهولة، كما يُوفر البنك العوائد الخاصة بالشهادات بأنظمة صرف مختلفة علي حسب حاجة كل عميل ونوع الشهادة.