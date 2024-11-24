فلوسك هتزيد التلت .. شهادات البنك العربي الافريقي 2024 | لأول مرة ضعف الربح بعائد تراكمي 100%

عدن – كتب محمد سعد – بعد اجتماع البنك المركزي السابع خلال العام الجاري 2024 يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في الاستثمار الأمن والفعال عن شهادات البنك العربي الافريقي 2024، والتي يُتاح البنك أمام عملائه بالكثير من المميزات التنافسية والتي جعلتها رائدة في سوق الأموال البنكية، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص هذه الفترة الي استثمار أموالهم في البنوك من خلال إعطاء البنك الأموال لاستثمارها بعوائد محددة يُتفق عليها بين العميل والبنك ويتم صرفها بصفة دورية إما شهرية أو سنوية حسب نوع الشهادة، وتُعد هذه الطرق الادخارية هي الرائجة بسبب كون الأموال أمانة داخل البنك وتعود بالفوائد.

هذا وقد تربع البنك العربي الإفريقي بفضل شهادته علي رأس القائمة البحثية، وذلك بسبب العوائد العالية التي يُتحها البنك لحاملي الشهادات الادخارية، أو الأنظمة المُختلفة في صرف العوائد حيث يُوفر البنك شهادات ادخارية بصرف عائد مُقدم، كما يوفر شهادات بعوائد تصل الي 40%، وهي أعلي النسب المتوفرة في الأسواق البنكية حتي الان.

الشهادة التراكمية الرباعية

الحد الأدنى لشراء الشهادة التراكمية الرباعية 5 الاف جنيه، ومضاعفات الـ1000 جنيه.

مدة سريان الشهادة التراكمية الرباعية 4 سنوات.

يتم صرف العائد الخاص بالشهادة التراكمية الرباعية بشكل تراكمي بفائدة 100%.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم

الحد الأدنى لشراء الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم 5 الاف جنيه، ومضاعفات الـ1000 جنيه.

مدة سريان الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم 3 سنوات.

يتم صرف العائد الخاص بالشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم، مُقدمًا عقب التعاقد عليها وتكون بعائد 40%.

الشهادة الخماسية الادخارية

الحد الأدنى لشراء الشهادة الخماسية الادخارية 5 الاف دولار أمريكي، ومضاعفات الـ1000 دولار أمريكي.

مدة سريان الشهادة الشهادة الخماسية الادخارية 5 سنوات.

يتم صرف العائد الخاص بالشهادة الخماسية الادخارية، بصة دورية سنوية بفائدة 5.1%.

يتميز البنك العربى الافريقى بالشهادات الاعلى عائد للعملاء، لذلك يعتبر البنك العربى الافريقى من البنوك التى تضم عدد كبير من العملاء بسبب تنوع الشهادات التى تقدمها لتناسب كافة المواطنين .