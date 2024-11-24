نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 دولار بكام مصري … سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 وفي البنوك المصرية في المقال التالي

كتب محمد سعد – سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، اكثر ما يتصدر المحركات البحثية الان هو السؤال حول سعر الدولار ، بحيث يعتبر سعر الدولار من اكثر أسعار الصرف التي يهتم بها المواطنون وذلك نتيجة لتأثيره الكبير على الاقتصاد ، ويتأثر بسعر الدولار الكثير من الأشياء الأخرى مثل أسعار الذهب وغيره ، كما يسيطر الدولار على أسواق التجارة العالمية بحيث يتم تداول المنتجات بالدولار الأمريكي وهو اكبر عمله احتياطيه في العالم اخر المستجدات الواردة في سعر الدولار.

سجل الدولار اليوم بالسوق السوداء سعر 50.3 جنيه للشراء وللبيع يُسجل 49.79 جنيه مصري ، وجاء سعرة مقابل الجنيه المصري كالتالي:

1 دولار أمريكي يساوي 50.3 جنيه مصري.

5 دولار أمريكي يساوي 251.5 جنيه مصري.

10 دولار أمريكي يساوي 503 جنيه مصري.

25 دولار أمريكي يساوي 1,257.5 جنيه مصري.

50 دولار أمريكي يساوي 2,515 جنيه مصري.

100 دولار أمريكي يساوي 5,030 جنيه مصري.

150 دولار أمريكي يساوي 7,545 جنيه مصري .

200 دولار أمريكي يساوي 10,060 جنيه مصري.

250 دولار أمريكي يساوي 12,575 جنيه مصري.

300 دولار أمريكي يساوي 15,090 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

سجل الدولار في البنك المركزي سعر للشراء 49.7 وللبيع 49.60 جنيه مصري.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر للشراء بنحو 49.72 وللبيع 49.62 جنيه مصري.

سجل الدولار في بنك مصر سعر للشراء 49.72 وللبيع 49.62 جنيه مصري.

سجل الدولار في بنك القاهرة سعر للشراء 49.72 وللبيع 49.62 جنيه مصري.

كم سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

وبالرغم من تجريم الحكومة المصرية، التداول في الأسواق السوداء، الي أن الكثير من المواطنين يتجهون إليها لاستبدال العملات المتوفرة إليهم بغيرها، وذلك باعتبار أن الأسواق الموزاية تُوفر عليهم الكثير من الإجراءات والروتين المُمل لذلك هي اختيار أمثل للكثير، كما أن الأسواق المصرية تُعطي في التداول سعر أعلي من البنوك مما يجعل الكثير من العائدين من السفر في الخارج بالذهاب إليها كي يحصلوا علي أعلي سعر للدور الأمريكي مقابل الجنيه.

سعر اليورو اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024