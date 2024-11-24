شكرا لاهتمامكم بخبر عن اخر الاخبار .. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 عبر موقع وزارة المالية الجزائرية mf.gov.dz والشروط المطلوبة للحصول عليها على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث جميع المتقاعدين في دولة الجزائر عن الرابط المخصص للاستعلام عن الرواتب ،حيث تعتبر رواتب المتقاعدين هي الدخل الأساسي للأشخاص المتقاعدين الذي يساعدهم علي تلبية احتياجات الحياة الأساسية لهم ،وقد وفرت الحكومة الجزائرية رابط استعلام الكتروني للمتقاعدين لتسهيل عملية الاستعلام لهم دون الحاجة الي الذهاب لأماكن صرف المرتبات ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024.

يمكن لجميع الأشخاص المتقاعدين المقيمين في دولة الجزائر الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم من خلال الرابط المخصص لوزارة المالية الجزائرية من خلال الخطوات الاتية :

في البداية يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية الجزائرية.

بعد ذلك عليك أن تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الرواتب المتقاعدين.

ثم عليك اختيار المحافظة التابع لها المتقاعد.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق الخاص بك.

ثم عليك ادخال كافة البيانات الخصية الخاصة بالمتقاعد المطلوبة في الأماكن المحددة لها.

في النهاية يجب عليك الضغط على زر البحث، سوف يظهر امامك كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

شروط الحصول علي راتب المتقاعدين بالجزائر 2024

قد وضعت وزارة المالية الجزائرية بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين علي راتب المتقاعدين ومن ضمن هذه الشروط الاتي :

الجنسية: يشترط أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.

الإقامة : كما يتطلب أن يكون مقيم بدولة الجزائر.

العمر :ويشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 60 عام.

ويجب أن يكون عمل لمدة 15 عام.

كما يتطلب أن يكون غير ممتلك لأي عقارات غالية الثمن.

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين الجزائريين بالاستعلام عن الرواتب، وذلك أملا في زيادة المرتبات حيث يأمل كل أب فى توفير حياة أفضل لأولاده، كما اننا نشاهد الفترة الصعبة التى يمر بها البلاد.