الدولار رسميا الآن | سعر الأخضر في السوق السوداء اليوم بعد سحب 792 مليار جنيه من السوق وارتفاعه بالبنوك

عدن – كتب محمد سعد – يبدأ الكثير من المواطنين في مصر وخارجها بالبحث عن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر لعام 2024 وذلك في ظل وجود ارتفاع في سعر الورقة الخضراء بالبنوك المصرية والسوق السوداء ايضا ، وسوف نعمل علي توفير السعر النهائي الخاص بة فتابعونا.

سعر الأخضر في السوق السوداء اليوم

يعد الدولار من العملات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل مستمر ، وتعمل ذلك العملة علي ارتفاع الأسعار بشكل عام ، وهناك مصدر رسمي يؤكد علي وجود زيادة في سعر الدولار بالبنوك وهو الامر الذي جعل التساؤل هل هناك زيادة في السوق السوداء ايضا ، والجدير بالذكر ايضا ان السعر في السوق مثل البنوك حاليا وقد وصل كالاتي ٤٩٫٦٥ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024 في جميع البنوك

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة