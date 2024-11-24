نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على السريع هتعملي كل يوم كيكة القهوة بالخلاط بدون بيض في دقايق تجهز في المقال التالي

كتب محمد سعد – كيكة القهوة من الحلويات الشهية التي تناسب جميع المناسبات بفضل طعمها الغني ورائحتها العطرة لعشاق طعم القهوة إذا كنتي ترغبين في تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، فإليكم هذه الوصفة المميزة التي تعتمد على الخلاط ودون الحاجة إلى استخدام البيض، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض أو يفضلون تجنب تناوله.

المكونات كيكة القهوة الهشة

كيكة القهوة بالخلاط بدون بيض هي وصفة مميزة وسهلة تناسب جميع الأوقات والمناسبات بفضل هذه الطريقة البسيطة، يمكنكم تحضير حلوى شهية وسريعة تلبي رغبة الجميع حتى أولئك الذين لا يتناولون البيض، جربيها اليوم واستمتعي بالمذاق الرائع واللمسة الفريدة التي تضيفها القهوة إلى الحلويات:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

1 كوب من السكر الناعم.

1/2 كوب من الكاكاو الخام غير المحلى.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب من الحليب يمكن استخدام الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

1/2 كوب من الزيت النباتي مثل زيت عباد الشمس.

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون.

1 كوب من القهوة المحضرة قهوة سريعة الذوبان أو إسبرسو حسب التفضيل.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة تحضير كيكة قهوة سريعة

نعمل على تجهيز الفرن والقالب، وفي وعاء الخلاط الكهربائي نضعي الحليب، الزيت، الخل، القهوة، والفانيليا. ثم شغلي الخلاط على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات تماما ويصبح الخليط متجانس. خلط المكونات الجافة في وعاء كبير الدقيق، السكر، الكاكاو، البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح باستخدام مضرب يدوي. تأكدي من نخل المكونات الجافة جيدًا لضمان عدم وجود تكتلات. ثم اسكبي المكونات السائلة من الخلاط تدريجي على المكونات الجافة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي. استمري في التقليب حتى تحصلي على خليط ناعم وخالب من الكتل. نصب الخليط في القالب وقومي بتسويته باستخدام ملعقة لضمان توزيع الخليط بالتساوي. ثم أدخلي القالب إلى الفرن المسخن واتركي الكيكة تخبز لمدة 30 دقيقة. بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها تبرد تماما في القالب لمدة 10 دقائق. انقليها إلى رف التبريد واتركيها تبرد تمامًا. يمكنكم تزيين الكيكة بصوص الشوكولاتة أو رشة من السكر البودرة. ثم بعدها ضيفي قليلا من القهوة السريعة الذوبان على الوجه لإبراز النكهة. للحصول على كيكة أكثر طراوة، يمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من الزبادي إلى الخليط السائل. استخدام القهوة الطازجة يعزز النكهة بشكل أكبر. يمكنكم إضافة مكسرات مفرومة أو قطع شوكولاتة داكنة إلى الخليط للحصول على تجربة أكثر غنى.

طريقة تحضير كيكة النسكافية السريعة

كيكة النسكافية السريعة أصبحت واحدة من أكثر الحلويات أنتشارا بفضل سهولة تحضيرها ومذاقها الغني الذي يجمع بين نكهة القهوة والكريمة، سنقدم لكم وصفة احترافية لتحضيرها بخطوات بسيطة لتحصلي على نتيجة رائعة حتى لو كنتي مبتدئة في المطبخ.

مكونات كيكة النسكافية